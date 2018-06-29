За время ЧМ в Самаре медикам поступило более 1,5 тыс. обращений

Начиная с 14 июня медикам поступило 1513 обращений. Об этом сообщила врио замминистра здравоохранения Самарской области Татьяна Сочинская.

За медицинской помощью к самарским врачам обратились 94 иностранца, 15 из них получили лечение в стационаре. Татьяна Сочинская пояснила, что число обращавшихся за медпомощью иностранцев зависело от того, какое количество болельщиков приехало из той или иной страны.

"Например, если австралийцев было гораздо больше, чем остальных, а сейчас очень много колумбийцев, соответственно, и обращений от них больше, — говорит Сочинская. — Также оказывали помощь гостям из Дании, США, Германии и других стран".

Замминистра также отметила, что никакого всплеска травматизма или алкогольной интоксикации в дни чемпионата не наблюдалось.

"Среди обратившихся большая часть, 55%, — это болельщики и гости на объектах чемпионата, — рассказала Татьяна Сочинская. — Кроме того, у нас есть персонал, который работает на объектах ЧМ. Это стадион "Самара Арена", фанфест на площади Куйбышева, три гостиницы, база размещения швейцарской команды в Тольятти".

Чаще всего обращения к медикам были связаны с активным отдыхом — люди получают переломы, ссадины, жалуются на головную боль от пребывания на солнце. Например, 25 июня, в день матча сборных России и Уругвая, на всех объектах чемпионата зафиксировали более 300 обращений.

"Всем была своевременно оказана медицинская помощь, и никаких серьезных последствий для здоровья ни у кого не отмечалось", — рассказал главный врач соревнований ЧМ-2018 в Самаре Армен Бенян. — В целом все обращения, которые мы регистрируем в эти дни, — это линейка состояний, которые возникают при массовом скоплении людей, ничего необычного не происходило. Это мелкие травмы, различные состояния, связанные с длительным пребыванием в стоячем положении или в жарких условиях. И немалая часть обращений приходится на персонал объектов".

Футболисты во время прошедших матчей серьезных травм тоже не получали — оказание медпомощи ограничивалось лишь работой спортивных врачей на поле.