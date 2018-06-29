За время ЧМ в Самаре медикам поступило более 1,5 тыс. обращений

Начиная с 14 июня медикам поступило 1513 обращений. Об этом сообщила врио замминистра здравоохранения Самарской области Татьяна Сочинская.
За медицинской помощью к самарским врачам обратились 94 иностранца, 15 из них получили лечение в стационаре. Татьяна Сочинская пояснила, что число обращавшихся за медпомощью иностранцев зависело от того, какое количество болельщиков приехало из той или иной страны.
"Например, если австралийцев было гораздо больше, чем остальных, а сейчас очень много колумбийцев, соответственно, и обращений от них больше, — говорит Сочинская. — Также оказывали помощь гостям из Дании, США, Германии и других стран".
Замминистра также отметила, что никакого всплеска травматизма или алкогольной интоксикации в дни чемпионата не наблюдалось.
"Среди обратившихся большая часть, 55%, — это болельщики и гости на объектах чемпионата, — рассказала Татьяна Сочинская. — Кроме того, у нас есть персонал, который работает на объектах ЧМ. Это стадион "Самара Арена", фанфест на площади Куйбышева, три гостиницы, база размещения швейцарской команды в Тольятти".
Чаще всего обращения к медикам были связаны с активным отдыхом — люди получают переломы, ссадины, жалуются на головную боль от пребывания на солнце. Например, 25 июня, в день матча сборных России и Уругвая, на всех объектах чемпионата зафиксировали более 300 обращений.
"Всем была своевременно оказана медицинская помощь, и никаких серьезных последствий для здоровья ни у кого не отмечалось", — рассказал главный врач соревнований ЧМ-2018 в Самаре Армен Бенян. — В целом все обращения, которые мы регистрируем в эти дни, — это линейка состояний, которые возникают при массовом скоплении людей, ничего необычного не происходило. Это мелкие травмы, различные состояния, связанные с длительным пребыванием в стоячем положении или в жарких условиях. И немалая часть обращений приходится на персонал объектов".
Футболисты во время прошедших матчей серьезных травм тоже не получали — оказание медпомощи ограничивалось лишь работой спортивных врачей на поле.
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Достойно оценен многолетний и добросовестный труд Президент России Владимир Владимирович Путин наградил медалью Ордена "За заслуги перед Отчеством" II степени главного врача ГБУЗ "Самарский областной кожно-венерологический диспансер" Ильдара Гомеровича Шакурова: http://samtatnews.ru/?p=116966
"Завершается капитальный ремонт больницы имени Пирогова" - неужели? Не заметить капремонт нельзя - больница должна была закрыться, меняют трубы, сантехнику и т.д. Если это капремонт, то я - турецкий консул!!!
Самое интересное, что власти Турции опровергают опасность вируса Зика (об этом сказано здесь - https://azdorovia.ru/virus-zika.html ) Но я считаю, если есть предпосылки, то турецким властям верить не стоит, это как с вирусом коксаки (возможно кто помнит 2017 год), в то время Турция опровергала угрозу этого вируса, но по отзывам отдыхающих она явно присутствовала! В общем, пока опровергающих факт угрозы Зика не будет, я ни шагу в Турцию.
На Молодёжной уже одну построили...
Заведовать отделением (структурным подразделением медицинской организации), не имея стажа работы по специальности (с даты получения сертификата специалиста) не менее 5 лет нельзя. Это лицензионное требование, установленное Постановлением Правительства РФ. Нарушить это требование можно только в том случае, когда просто других специалистов совсем нет. Что хоть там за зарплата у врачей, что не могут даже на заведование отделением найти врачей, соответсвующих лицензионным требованиям? У заведующего отделением (речь не про рядового врача) выходит зарплата больше, чем МРОТ? А есть возможность платить заведующему отделением больше чем МРОТ? Чтобы Самарская область могла выполнять социальные обязательства перед населением? А то ведь нарушаются при организации медицинской помощи таким образом не только федеральные законы, но и Конституция РФ. В Самарской области, учитывая наличие столь мощного медицинского университета, имеется значителтный избыток врачей. Есть, конечно, и дефицит врачей. Но дефицит только таких врачей, которые согласны работать за зарплату равную 1 МРОТ/мес. Скворцова Вероника Игоревна утверждает "с пеной у рта", что средняя зарплата хоть и немного, но больше врача более 50000 рублей. Если предложить должность заведующего отделением ЦРБ с зарплатой 50 000 рублей и предоставлением благоустроенной квартиры любому желающему, то придется главному врачу ЦРБ серьезно подумать, чтобы выбрать самого лучшего кандидата из большого количества желающих трудиться на благо жителей села.