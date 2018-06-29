На Фестивале болельщиков 30 июня выступит шоу силачей "Русские витязи"

В субботу, 30 июня, программа Фестиваля болельщиков на площади им. Куйбышева стартует в 16.00.

Выступят "Кирилл да Марья шоу", "Бит Бокс и вело шоу", а также шоу силачей "Русские Витязи".

На гигантском экране будут транслировать два футбольных матча. В 18.00 начнется эфир из Казани, где в борьбу вступят сборные Франции и Аргентины.

С 20.05 — выступление группы Miracle Project, "Бит Бокс и вело шоу", "Русских Витязей" и группы "Санитарный день".

В 22.00 стартует игра Уругвай — Португалия. Команды этих стран выйдут на поле в Сочи.

С 23.50 — диджей-сет, который продлится до 0.45.