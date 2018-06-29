В парке Гагарина отпразднуют Сабантуй

В субботу, 30 июня, в 12.00 в парке культуры и отдыха им. Гагарина пройдет 30-й юбилейный областной татарский народный праздник "Сабантуй — 2018", посвященный 80-летию Гакиля Сагирова.

В программе спортивные соревнования, танцевальные площадки, выставка картин и изделий народного промысла и др. В торговых рядах гости Сабантуя смогут приобрести предметы религиозной и татарской национальной атрибутики, народных промыслов, отведать блюда национальной кухни.

Сабантуй — праздник труда, в котором сливаются воедино красивые обычаи народа, его песни, пляски, обряды. Исторически Сабантуй праздновали в честь начала весенних полевых работ (в конце апреля), теперь же — в честь их окончания (в июне). После принятия ислама, Сабантуй продолжил свое существование и стал народным праздником. Неизменным осталось лишь отсутствие фиксированной даты проведения.

В Самаре Сабантуй проводился еще до революции 1917 г., а в 1989 г. традиция была возобновлена. В этом году праздник пройдет в Самаре в 30-й раз.