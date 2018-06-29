Глава региона оценил соцобъекты Сергиевского района

В пятницу, 29 июня, глава Самарской области Дмитрий Азаров посетил социальные объекты Сергиевского района. Сначала он осмотрел спорткомплекс МКУ "Олимп" в поселке Суходол.

ФОК был построен на деньги областного правительства и открыт в 2006 году. "Олимп" включает в себя все, что необходимо для спорта и активного отдыха: фитнес-классы; универсальный спортивный зал, легко трансформирующийся под волейбольное поле, теннисный корт, мини-футбольную арену или баскетбольный паркет, тренажерный зал, бассейн; стадион вместимостью 2500 зрителей и т. д.

Здесь постоянно проводятся мероприятия муниципального и регионального масштаба, в которых участвуют жители соседних Сергиевска, Сургута и Серноводска, а также других поселков района. В 2016–2017 гг. там состоялось 524 спортивных события: 299 районных, 221 областное и 4 региональных.

Задача комплекса — создать комфортные условия для занятия физкультурой и спортом в Сергиевском районе. Для этого необходимо реконструировать МКУ под стационарное здание, включив его в областную программу "Развитие физической культуры и спорта в Самарской области на 2014–2020 годы".

Директор "Олимпа" Алексей Александров сообщил главе региона, что в комплексе нужно заменить воздухоопорную конструкцию на быстровозводимое здание из сэндвич-панелей с примыканием к существующему административному корпусу. Эти работы оценивают в 90 млн рублей.

Глава региона осмотрел помещения ФОКа и пообщался с юными футболистами, которые в этот момент играли на поле. Ребята поблагодарили Дмитрия Азарова за то, что при поддержке правительства Самарской области они смогли посмотреть футбольные матчи на стадионе "Самара Арена".

"Надеюсь, что на следующем чемпионате мира по футболу вы сами будете играть за нашу сборную", — пожелал им глава региона.

Он обещал оказать комплексу всю необходимую поддержку.

Следом Дмитрий Азаров отправился в соседний поселок — Сургут, где возводится уже вторая очередь комплексной малоэтажной жилой застройки на участке 35 га. Задача проекта — сохранение населения района. Проект позволит улучшить жилищные условия молодым семьям, квалифицированным специалистам в сфере сельского хозяйства.

Основное неудобство для жителей комплекса сегодня состоит в том, что пока им приходится добираться туда с федеральной трассы "Урал-Сергиевк-Челно-Вершины" через Суходол. Однако прямую дорогу до трассы уже прокладывают. По словам главы Сергиевского района Алексея Веселова, дорогу достроят к сентябрю 2018 года. А 2 очередь планируют полностью сдать в 2019 году.

Затем Дмитрий Азаров посетил школу №1 "Образовательный центр" в Сергиевске, реконструированную по областной программе на 242 млн рублей. В 2017 году к существующему зданию школы сделали пристрой, в котором разместили спортивный зал, бассейн, компьютерные классы, медицинский блок, актовый зал и многое другое.

Директор центра Ольга Веселова устроила главе региона экскурсию по школе. Дмитрию Азарову показали лабораторию 3D-моделирования, мастерскую по металлу и другие современные помещения для обучения детей. Всего в школу закупили новейшего оборудования на 78 млн рублей.

Дмитрия Азарова особенно впечатлил школьный музей Героев Советского Союза. Он пожелал школе успехов и процветания.