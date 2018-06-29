В воскресенье на Фестивале болельщиков выступят "Балаlike" и "Кирилл да Марья шоу"

В воскресенье, 1 июля, программа на площади имени Куйбышева стартует в 16.00. Выступят группы NeZabava, "Балаlike", "То4ка Тире" и "Кирилл да Марья шоу".

На гигантском экране будут транслировать два футбольных матча. В 18.00 начнется эфир из Москвы, где в борьбу вступят сборные Испании и России.

С 20.10 — выступление групп Fernandez Band и "Куйбышев".

В 22.00 стартует игра Хорватия — Дания. Команды этих стран выйдут на поле в Нижнем Новгороде.

С 23.50 — диджей-сет, который продлится до 0.45.