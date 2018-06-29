В воскресенье на Фестивале болельщиков выступят "Балаlike" и "Кирилл да Марья шоу"

В воскресенье, 1 июля, программа на площади имени Куйбышева стартует в 16.00. Выступят группы NeZabava, "Балаlike", "То4ка Тире" и "Кирилл да Марья шоу".
На гигантском экране будут транслировать два футбольных матча. В 18.00 начнется эфир из Москвы, где в борьбу вступят сборные Испании и России.
С 20.10 — выступление групп Fernandez Band и "Куйбышев".
В 22.00 стартует игра Хорватия — Дания. Команды этих стран выйдут на поле в Нижнем Новгороде.
С 23.50 — диджей-сет, который продлится до 0.45.
Последние комментарии
Хорошее дело и команда грамотная)
Замечательный человек! Таких бы поболе.
Старая фирма и опытные реставраторы. Знаковое здание для Самары.
только русский солдат? что за великодержавный шовинизм?
Достойно! И Д. Азаров Молодец!