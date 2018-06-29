Глава региона открыл спартакиаду работающей молодежи в Исаклинском районе

В пятницу, 29 июня, глава региона Дмитрий Азаров посетил с рабочим визитом Исаклинский район.

ФОК "Победа" — центр спортивной жизни района. В этот день здесь состоялось открытие спартакиады работающей молодежи.

Поздравляя участников с этим событием, Дмитрий Азаров отметил важность того факта, что профессионалы своего дела находят время для активных занятий спортом.

"Надеюсь, что эта добрая традиция получит развитие, — отметил глава региона. — И будут проводиться соревнования не только среди рабочей молодежи, получит развитие и семейный спорт. Вы занимаетесь активную жизненную позицию, и люди за вами пойдут!"

Глава Исаклинского района Валерий Ятманкин провел для Дмитрия Азарова небольшую экскурсию по физкультурно-оздоровительном комплексу "Победа" и прилегающими парку с одноименным названием.

Закладка первого камня физкультурного-оздоровительного комплекса в Исаклах состоялась еще в 2006 году. В феврале 2016 г. ФОК "Победа" — название в результате голосования выбрали жители села — был введен в эксплуатацию.

Глава региона поинтересовался стоимостью строительства ФОКа. Валерий Ятманкин ответил, что с учетом долгостроя общая сумма составила 126 млн рублей.

"В Татарстане лед за 100-120 миллионов строят, а мы здесь зал за сто. Мы должны подешевле строить такие объекты", — заметил Дмитрий Азаров.

В парке Победы Дмитрий Азаров и Валерий Ятманкин возложили цветы к Вечному огню и прошли по Аллее генералов, открытой летом прошлого года. Здесь увековечена память уроженцев района — героев Великой Отечественной войны.