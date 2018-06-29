Глава региона открыл спартакиаду работающей молодежи в Исаклинском районе

В пятницу, 29 июня, глава региона Дмитрий Азаров посетил с рабочим визитом Исаклинский район.
ФОК "Победа" — центр спортивной жизни района. В этот день здесь состоялось открытие спартакиады работающей молодежи.
Поздравляя участников с этим событием, Дмитрий Азаров отметил важность того факта, что профессионалы своего дела находят время для активных занятий спортом.
"Надеюсь, что эта добрая традиция получит развитие, — отметил глава региона. — И будут проводиться соревнования не только среди рабочей молодежи, получит развитие и семейный спорт. Вы занимаетесь активную жизненную позицию, и люди за вами пойдут!"
Глава Исаклинского района Валерий Ятманкин провел для Дмитрия Азарова небольшую экскурсию по физкультурно-оздоровительном комплексу "Победа" и прилегающими парку с одноименным названием.
Закладка первого камня физкультурного-оздоровительного комплекса в Исаклах состоялась еще в 2006 году. В феврале 2016 г. ФОК "Победа" — название в результате голосования выбрали жители села — был введен в эксплуатацию.
Глава региона поинтересовался стоимостью строительства ФОКа. Валерий Ятманкин ответил, что с учетом долгостроя общая сумма составила 126 млн рублей.
"В Татарстане лед за 100-120 миллионов строят, а мы здесь зал за сто. Мы должны подешевле строить такие объекты", — заметил Дмитрий Азаров.
В парке Победы Дмитрий Азаров и Валерий Ятманкин возложили цветы к Вечному огню и прошли по Аллее генералов, открытой летом прошлого года. Здесь увековечена память уроженцев района — героев Великой Отечественной войны.
Последние комментарии
Надо вернуться к прямому воздушному сообщению между Самарой и Хабаровском. Один-два раза в неделю будет уже хорошо.Перед 1991г самолёт летал ежедневно, плюс ежедневный рейс на Владивосток и летом вводились дополнительные рейсы. На маршруте был Ту-154Б-2 с двумя промежуточными посадками(Новосибирск,Иркутск). Центр Среднего Повольжья будет связан напрямую с центром Дальнего Востока.
Пора заканчивать воровство в бюджете! Выделяются десятки миллиардов рублей НЕ на строительство дорог, детских садов и не на поддержку населения области, а на неких людей, которые не работают, ничего полезного для общества не делают, а занимаются собой, своим остатком, профанацией футбола и хоккея! Живут за счёт бюджета! Некоторые участники этого мероприятия являются вообще иностранцами! Детских секций для развития фитбола и спорта вообще не стало - либо за большие деньги (для родителей)!!!При этом большинство выделяемых денег разворовывается чиновниками, коррупционерами в виде откатов, а для этих... деньги есть в бюджете!??? Деяния Меркушкина ещё долго будут сказываться на нас и нашей области! ХВАТИТ ВОРОВАТЬ! ЗАРАБАТЫВАЙТЕ САМИ! НЕ ИСПЫТЫВАЙТЕ ТЕРПЕНИЕ ЛЮДЕЙ НА ШЕЕ КОТОРЫХ ВЫ ПАРАЗИТИРУЕТЕ!!!
Значит у Аэарова есть мозги, в отличии от депутатов Самарской думы.
А как ВРУЧАЮТСЯ почетные звания? Раскройте секрет
А если на торгах по земле на Садовой 256 кто-то другой победит, а не Юниверс-строй? Ведь они уже получили право возводить этот проблемный объект и уже залили фундамент.