Глава региона вручил награды лучшим выпускникам исаклинских школ

В пятницу, 29 июня, глава Самарской области Дмитрий Азаров посетил школу имени М.К. Овсянникова в Исаклах, где наградил лучших выпускников районных образовательных учреждений.

Торжественная церемония прошла в актовом зале школы. Глава региона обратился к ребятам с напутственным словами.

"Вы смело можете записать в актив школьные годы, — сказал Дмитрий Азаров. — Вы точно потратили это время не зря. Свидетельством тому являются ваши аттестаты с отличием. Уверен, что вы ответственные люди, иначе вы бы не достигли таких результатов. Вы умеете делать и то, что вам нравится, и то, что нужно. Впереди вас ждут новые испытания, не останавливайтесь на достигнутом".

Также глава региона поблагодарил педагогов и родителей выпускников: "Президент России Владимир Владимирович Путин сказал, что система образования должна работать так, чтобы открывать в каждом ребенке талант. Исаклинские и самарские учителя с этим справляются. Они передают своим ученикам частичку души. Хочу поблагодарить родных и близких выпускников за таких замечательных детей, за ваше внимание к ним".

После награждения директор школы устроила главе региона экскурсию по образовательному учреждению. В 2009 году в школе был выполнен капитальный ремонт. Сегодня там есть большая библиотека, спортзал, бассейн. Особенно впечатлил главу региона школьный историко-краеведческий музей, который был открыт в 2015 году. Его организовали в нетипичном месте, отгородив часть малопроходимого коридора.

"Создается ощущение, что это полноценный музей, молодцы!", — похвалил коллектив школы Дмитрий Азаров.

Педагоги признались, что мечтают открыть в школьном музее современную интерактивную комнату, но пока не знают, как это реализовать. Дмитрий Азаров посоветовал коллективу школы побывать в музее Прохоровское поле в Белгородской области, чтобы набраться свежих впечатлений и идей.

"Там интерактивная часть хорошо раскрыта, — сказал глава региона. — Я помогу вам там побывать".

После этого главе региона показали интернат при школе. В двухэтажном здании в учебные дни проживают 75 детей из удаленных населенных пунктов, а также 10 семей педагогов. Здание нуждается в ремонте. Глава региона обещал поспособствовать решению этого вопроса.