Глава региона вручил награды лучшим выпускникам исаклинских школ

В пятницу, 29 июня, глава Самарской области Дмитрий Азаров посетил школу имени М.К. Овсянникова в Исаклах, где наградил лучших выпускников районных образовательных учреждений.
Торжественная церемония прошла в актовом зале школы. Глава региона обратился к ребятам с напутственным словами.
"Вы смело можете записать в актив школьные годы, — сказал Дмитрий Азаров. — Вы точно потратили это время не зря. Свидетельством тому являются ваши аттестаты с отличием. Уверен, что вы ответственные люди, иначе вы бы не достигли таких результатов. Вы умеете делать и то, что вам нравится, и то, что нужно. Впереди вас ждут новые испытания, не останавливайтесь на достигнутом".
Также глава региона поблагодарил педагогов и родителей выпускников: "Президент России Владимир Владимирович Путин сказал, что система образования должна работать так, чтобы открывать в каждом ребенке талант. Исаклинские и самарские учителя с этим справляются. Они передают своим ученикам частичку души. Хочу поблагодарить родных и близких выпускников за таких замечательных детей, за ваше внимание к ним".
После награждения директор школы устроила главе региона экскурсию по образовательному учреждению. В 2009 году в школе был выполнен капитальный ремонт. Сегодня там есть большая библиотека, спортзал, бассейн. Особенно впечатлил главу региона школьный историко-краеведческий музей, который был открыт в 2015 году. Его организовали в нетипичном месте, отгородив часть малопроходимого коридора.
"Создается ощущение, что это полноценный музей, молодцы!", — похвалил коллектив школы Дмитрий Азаров.
Педагоги признались, что мечтают открыть в школьном музее современную интерактивную комнату, но пока не знают, как это реализовать. Дмитрий Азаров посоветовал коллективу школы побывать в музее Прохоровское поле в Белгородской области, чтобы набраться свежих впечатлений и идей.
"Там интерактивная часть хорошо раскрыта, — сказал глава региона. — Я помогу вам там побывать".
После этого главе региона показали интернат при школе. В двухэтажном здании в учебные дни проживают 75 детей из удаленных населенных пунктов, а также 10 семей педагогов. Здание нуждается в ремонте. Глава региона обещал поспособствовать решению этого вопроса.
Последние комментарии
Надо вернуться к прямому воздушному сообщению между Самарой и Хабаровском. Один-два раза в неделю будет уже хорошо.Перед 1991г самолёт летал ежедневно, плюс ежедневный рейс на Владивосток и летом вводились дополнительные рейсы. На маршруте был Ту-154Б-2 с двумя промежуточными посадками(Новосибирск,Иркутск). Центр Среднего Повольжья будет связан напрямую с центром Дальнего Востока.
Пора заканчивать воровство в бюджете! Выделяются десятки миллиардов рублей НЕ на строительство дорог, детских садов и не на поддержку населения области, а на неких людей, которые не работают, ничего полезного для общества не делают, а занимаются собой, своим остатком, профанацией футбола и хоккея! Живут за счёт бюджета! Некоторые участники этого мероприятия являются вообще иностранцами! Детских секций для развития фитбола и спорта вообще не стало - либо за большие деньги (для родителей)!!!При этом большинство выделяемых денег разворовывается чиновниками, коррупционерами в виде откатов, а для этих... деньги есть в бюджете!??? Деяния Меркушкина ещё долго будут сказываться на нас и нашей области! ХВАТИТ ВОРОВАТЬ! ЗАРАБАТЫВАЙТЕ САМИ! НЕ ИСПЫТЫВАЙТЕ ТЕРПЕНИЕ ЛЮДЕЙ НА ШЕЕ КОТОРЫХ ВЫ ПАРАЗИТИРУЕТЕ!!!
Значит у Аэарова есть мозги, в отличии от депутатов Самарской думы.
А как ВРУЧАЮТСЯ почетные звания? Раскройте секрет
А если на торгах по земле на Садовой 256 кто-то другой победит, а не Юниверс-строй? Ведь они уже получили право возводить этот проблемный объект и уже залили фундамент.