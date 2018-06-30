Очевидцы сообщили о крупном пожаре на 5-й Просеке в Самаре

В пятницу, 29 июня, вечером на 5-й Просеке произошел пожар, на тушение которого приехали несколько пожарных расчетов, об этом сообщали очевидцы случившегося.

Дым от пожара был виден издалека. Случившееся получило резонанс в соцсетях. Судя по размещенным очевидцами видео, пожар был в районе леса, Горело некое строение, предположительно одноэтажное. Огонь охватил его полностью.

Как сообщали в Твиттере представители ЕДДС, при выезде на место происшествия визуально установлено, что горело не эксплуатируемое здание. Деревья при пожаре не пострадали.

Причины возгорания будут устанавливаться.

По данным ЕДДС, в светлое время суток силами испытательной пожарной лаборатории МЧС России по Самарской области дополнительно будут проводится экспертные исследования и экспертиза.

Данных о пострадавших нет.