Очевидцы сообщили о крупном пожаре на 5-й Просеке в Самаре

В пятницу, 29 июня, вечером на 5-й Просеке произошел пожар, на тушение которого приехали несколько пожарных расчетов, об этом сообщали очевидцы случившегося.
Дым от пожара был виден издалека. Случившееся получило резонанс в соцсетях. Судя по размещенным очевидцами видео, пожар был в районе леса, Горело некое строение, предположительно одноэтажное. Огонь охватил его полностью.
Как сообщали в Твиттере представители ЕДДС, при выезде на место происшествия визуально установлено, что горело не эксплуатируемое здание. Деревья при пожаре не пострадали.
Причины возгорания будут устанавливаться.
По данным ЕДДС, в светлое время суток силами испытательной пожарной лаборатории МЧС России по Самарской области дополнительно будут проводится экспертные исследования и экспертиза.
Данных о пострадавших нет.
Последние комментарии
Вот это подонок. Поджег дом, что бы получить новое жилье. А детей зачем сжигать нужно было!!! Наверно еще и детские пособия с мамашей пропивали скоты!!!
Удивительно, что по документам минвата негорючий материал. По факту очень горючий. Класс Г3. Страшно представить, что было бы если она дошла до применения в утеплении жилого дома или торгового центра. Здание-факел?
человекек не сгорел а зодахнупся
Такая издевка читается в вашем тексте "горели оконные рамы на площади два кв. м. " А то, что эти оконные рамы находились в 17-ти этажном доме и что чувствовали люди, которые в нем живут вам не интересно?! Нужно сказать спасибо оперативности пожарных, а не ерничать. Интересно как бы вы отреагировали и что написали, если бы это случилось в вашем доме, под вашим балконом, в 4 часа утра?!
Как никто не пострадал? А я слышал, что связали и избили охранника, и теперь он лежит в больнице. Может, уточните?