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Пожары Происшествия

Очевидцы сообщили о крупном пожаре на 5-й Просеке в Самаре

САМАРА. 30 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В пятницу, 29 июня, вечером на 5-й Просеке произошел пожар, на тушение которого приехали несколько пожарных расчетов, об этом сообщали очевидцы случившегося.

Дым от пожара был виден издалека. Случившееся получило резонанс в соцсетях. Судя по размещенным очевидцами видео, пожар был в районе леса, Горело некое строение, предположительно одноэтажное. Огонь охватил его полностью.

Как сообщали в Твиттере представители ЕДДС, при выезде на место происшествия визуально установлено, что горело не эксплуатируемое здание. Деревья при пожаре не пострадали.
Причины возгорания будут устанавливаться.

По данным ЕДДС, в светлое время суток силами испытательной пожарной лаборатории МЧС России по Самарской области дополнительно будут проводится экспертные исследования и экспертиза.

Данных о пострадавших нет.

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человекек не сгорел а зодахнупся

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Такая издевка читается в вашем тексте "горели оконные рамы на площади два кв. м. " А то, что эти оконные рамы находились в 17-ти этажном доме и что чувствовали люди, которые в нем живут вам не интересно?! Нужно сказать спасибо оперативности пожарных, а не ерничать. Интересно как бы вы отреагировали и что написали, если бы это случилось в вашем доме, под вашим балконом, в 4 часа утра?!

MultiNorp . 21 сентября 2017 05:09 В Безенчукском районе больше двух часов тушили крупный пожар в частном доме

Как никто не пострадал? А я слышал, что связали и избили охранника, и теперь он лежит в больнице. Может, уточните?

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