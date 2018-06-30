Опубликована программа FIFA Fan Fest на выходные

В выходные, 30 июня и 1 июля, на площади Куйбышева фестиваль болельщиков начнет работу в 16:00.

В субботу, 30 июня, в 16:45 пройдет шоу силачей "Русские витязи". Сразу после него, в 18:00 - прямая трансляция матча Франция - Аргентина.

В 20:05 на сцену FIFA Fan Fest выйдет группа Miracle Project, в 21:00 - группа "Санитарный день".

В 22:00 на огромном экране начнется трансляция матча Уругвай - Португалия.

По окончанию матча гостей фестиваля ждет часовой DJ-set.

В воскресенье, 1 июля, в 16:40 музыкальную программу фестиваля откроет группа "Точка тире".

В 18:00 - трансляция матча Испания - Россия. С 20:11 до 22:00 выступление групп Fernandez Bаnd и "Куйбышев", а после прямая трансляция Хорватия - Дания. В 00:45 - DJ-set.