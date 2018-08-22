В прокуратуре рассказали о самых распространенных нарушениях в сфере образования

Сотрудники прокуратуры зарегистрировали 3421 нарушение законодательства в сфере образования на территории Самарской области за первые шесть месяцев 2018 года.

Как рассказала начальник отдела по надзору за исполнением законов о несовершеннолетних и молодежи прокуратуры Самарской области Мария Кин, одно из часто встречающихся нарушений — поборы с родителей в школах и детсадах.

Представитель прокуратуры подчеркивает, что нельзя требовать деньги с родителей ни на охрану, ни на ремонт или канцтовары.

"Конституция гарантирует доступность образования, — напоминает Мария Кин. — Все учебные материалы должны предоставляться детям бесплатно. Финансирование образовательных организаций осуществляется за счет местного бюджета".

Пожаловаться на поборы можно в прокуратуре своего района или на сайте прокуратуры Самарской области.

"Мы проводим проверку даже по анонимным жалобам", — подчеркивает Мария Кин.

Кроме поборов, нарекание со стороны прокуратуры вызвало нарушение норм СанПиН в образовательных учреждениях. Их в 2018 г. выявлено 800. Допускали их и непосредственно представители образовательных учреждений, и сотрудники комбинатов детского питания.

Кстати, по словам Марии Кин, если ребенок отказывается есть в школе, "потому что невкусно", родители могут написать жалобу в Роспотребнадзор или департамент образования — чтоб сменить комбинат питания.

Руководители образовательных организаций должны следить и за безопасностью воспитанников. В частности, вовремя организовать опиливание деревьев на прилегающей территории — в Самаре был случай когда дерево упало во дворе детского сада на ребенка. Причем, на опиливание деревьев тоже нельзя собирать деньги с родителей.

"Руководитель образовательного учреждения должен подать заявку в городской департамент образования, чтоб опилить деревья", — говорят в прокуратуре.

Представители прокуратуры также просят сообщать им о случаях, когда кто-то из соседей не водит ребенка в школу, например, потому что не на что купить одежду.

"Своевременное сообщение об асоциальном поведении в семье поможет предотвратить большую беду, которая может произойти с несовершеннолетним, если мы вовремя не вмешаемся, — говорит Мария Кин. — Не нужно думать "меня это не касается", иначе потом может быть поздно. Сообщить нам о нарушении можно очень быстро — зайдя на наш сайт со смартфона".

В Ставропольском районе зарегистрирован случай, когда ребенка не водили в школу. Буквально на днях суд обязал родителей ребенка начать это делать.