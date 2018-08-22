В прокуратуре рассказали о самых распространенных нарушениях в сфере образования

Сотрудники прокуратуры зарегистрировали 3421 нарушение законодательства в сфере образования на территории Самарской области за первые шесть месяцев 2018 года.
Как рассказала начальник отдела по надзору за исполнением законов о несовершеннолетних и молодежи прокуратуры Самарской области Мария Кин, одно из часто встречающихся нарушений — поборы с родителей в школах и детсадах.
Представитель прокуратуры подчеркивает, что нельзя требовать деньги с родителей ни на охрану, ни на ремонт или канцтовары.
"Конституция гарантирует доступность образования, — напоминает Мария Кин. — Все учебные материалы должны предоставляться детям бесплатно. Финансирование образовательных организаций осуществляется за счет местного бюджета".
Пожаловаться на поборы можно в прокуратуре своего района или на сайте прокуратуры Самарской области.
"Мы проводим проверку даже по анонимным жалобам", — подчеркивает Мария Кин.
Кроме поборов, нарекание со стороны прокуратуры вызвало нарушение норм СанПиН в образовательных учреждениях. Их в 2018 г. выявлено 800. Допускали их и непосредственно представители образовательных учреждений, и сотрудники комбинатов детского питания.
Кстати, по словам Марии Кин, если ребенок отказывается есть в школе, "потому что невкусно", родители могут написать жалобу в Роспотребнадзор или департамент образования — чтоб сменить комбинат питания.
Руководители образовательных организаций должны следить и за безопасностью воспитанников. В частности, вовремя организовать опиливание деревьев на прилегающей территории — в Самаре был случай когда дерево упало во дворе детского сада на ребенка. Причем, на опиливание деревьев тоже нельзя собирать деньги с родителей.
"Руководитель образовательного учреждения должен подать заявку в городской департамент образования, чтоб опилить деревья", — говорят в прокуратуре.
Представители прокуратуры также просят сообщать им о случаях, когда кто-то из соседей не водит ребенка в школу, например, потому что не на что купить одежду.
"Своевременное сообщение об асоциальном поведении в семье поможет предотвратить большую беду, которая может произойти с несовершеннолетним, если мы вовремя не вмешаемся, — говорит Мария Кин. — Не нужно думать "меня это не касается", иначе потом может быть поздно. Сообщить нам о нарушении можно очень быстро — зайдя на наш сайт со смартфона".
В Ставропольском районе зарегистрирован случай, когда ребенка не водили в школу. Буквально на днях суд обязал родителей ребенка начать это делать.
Последние комментарии
Родители, давайте поддержим эту инициативу.Мы же не враги наших детей. Мы получим возможность общаться больше со своими детьми. Очевидно, что перевод на пятидневку требует комплексного подхода."Школа" должна перестать сопротивляться и сесть за стол переговоров с родителями. По Трудовому кодексу нормальная продолжительность рабочего времени не может превышать 40 часов в неделю, наши дети же занимаются значительно больше.Необходимо пересмотреть количество часов занятости детей в сторону снижения. Родители, обратите внимание на то, как строится учебный процесс, каков обьем домашних заданий ,сколько времени ваши дети тратят на их выполнение и сверьтесь с государственными стандартами.Не открою большой тайны, учеба- это не игра в одни ворота, когда мы заставляем только детей учится, образовательная услуга, оказываемая школой, должна быть качественной и на это у нас с вами есть соответствующее право требования.
Какая часть из этой субсидии уйдет на увеличение получки (официальной з/п) ректору Самарского университета Шаматову, а какая часть уйдет на нужды университета, остается только предполагать.
СамГУ все равно круче. А СГАУ уже нет несколько, а есть СНИУ. Это так, на минуточку.
Журналистам следовало опросить родителей других детей. Во - первых, не четверо, а трое мамаш написали жалобу. Четвертую приплели, видимо для количества. По словам других людей, детей учили смывать унитаз и чистить ЗА СОБОЙ, а не за другими. Почему не написали, что остальные родители пишут обращение в защиту? А еще, что заведующую довели до "скорой"? Что РЕН-тв "осаждали" детсад, не заботясь о спокойствии детей? Спросите других родителей, что произошло на самом деле.
Уважаемая Татьяна, напомню вам, что специалисты площадки с хромакеем - обычные студенты, которые, помимо работы на Фестивале науки, ещё успевают мотнировать ваши видео и готовиться к занятиям. Всех гостей мы предупреждали, что письмо вы получите в течение недели. Так что никуда ваше выступление не пропало, не переживайте, мы умеем пользоваться почтой)