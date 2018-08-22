ЦСК ВВС и пезенский "Дизель" провели два контрольных матча

ХК ЦСК ВВС 21 и 22 августа провел два матча против пензенского "Дизеля" на его поле.

В первой контрольной игре ЦСК ВВС уступил "Дизелю" — 1:7. Во втором матче победа досталась "летчикам" — 5:3, сообщает официальный сайт клуба.