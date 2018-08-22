В 2018 году в регионе на поддержку начинающих фермеров выделено 94 млн рублей

В среду, 22 августа, в Самарской государственной сельскохозяйственной академии (пгт Усть-Кинельский) состоялась сессия "Развитие малого и среднего предпринимательства на селе по производству и переработке сельскохозяйственной продукции". Заседание прошло в рамках XX Поволжской агропромышленной выставки.
Организаторами выступили региональное министерство сельского хозяйства и продовольствия, ГБУ ДПО "Самара-АРИС" - Центр компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации области и Некоммерческое партнерство "Ассоциация крестьянских (фермерских) хозяйств, фермеров и сельскохозяйственных кооперативов по Самарской области". Участие в сессии приняли руководители и специалисты управлений сельского хозяйства, аграрии, студенты СГСХА, и представители НКО.
Руководитель департамента развития сельских территорий и кадрового обеспечения АПК министерства сельского хозяйства и продовольствия Самарской области Мария Копытина рассказала о господдержке малых форм хозяйствования в рамках поддержки начинающих фермеров и семейных животноводческих ферм губернии. В 2018 г. на поддержку начинающих фермеров было заложено 94,1 млн руб., а также 95,3 млн руб. - на развитие семейных животноводческих ферм.
По информации Марии Копытиной, изменилась сумма грантов: до 3 млн руб. увеличилась поддержка начинающих фермеров и до 30 млн руб. - семейных животноводческих ферм. При этом максимальную сумму гранта могут получить фермеры, которые занимаются разведением крупного рогатого скота молочного или мясного направления.
Кроме того, была представлена информация о мерах поддержки АО "Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства" (Корпорация "МСП).
Помимо этого, гости из Башкирии поделились опытом работы башкирского центра компетенций развития сельскохозяйственной кооперации, а также рассказали о том, как работает потребительский сбытовой кооператив "Башкирский фермер". В свою очередь, местные аграрии представили информацию о работе кошкинского районного потребительского общества и сельскохозяйственного потребительского снабженческо-сбытового кооператива "Кинель-Черкасский томат".
Последние комментарии
Там нечего восстанавливать, "всё украдено до нас". Недаром Волков над входом птицефабрики огромный транспарант с десятью заповедями повесил: "не укради..." Всё советское выжато донельзя. "Обшарповскую" не восстанавливать надо, а полностью с нуля строить современное предприятие, и не обязательно в Обшаровке: ну сколько можно на передовом в 1970-е годы советском оборудовании пытаться задарма в 2030 год въехать: технология выращивания и переработки птицы совсем другая. В Обшаровке ни здания, ни оборудование совершенно не пригодны для современного рентабельного производства. Там можно только продолжать воровать: у рабочих – труд, у государства – налоги, у поставщиков – сырьё и услуги, и у всех нас – здоровье и безопасность (там, между прочим, аммиачная холодильная установка), не считая биологического заражения отходами и использования всяких консервантов-ароматизаторов в производстве изделий из мяса птицы.
чтобы цены в рознице были нормальные - уберите кавказцев-перекупщиков и ваших коррумпированных менеджеров по продажам с их откатами
Нужно поддерживать отечественного производителя, тем более, что мы это можем. И дело не только в импортозамещении, а в том, что у нас достаточно ресурсов и возможностей, чтобы производить качественные продукты. И при поддержке банка и его индивидуальных программ это становится намного проще
Это что получается, суд поддержал отъем проданной земли? Добро пожаловать в 90-е?
До 10 тонн молока! Вау! Ну теперь Белоусов весь район 70-тысячный накормит, еще и самарчанам останется. Все деньги на программу, наверное, уже успел освоить 😉