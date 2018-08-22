В 2018 году в регионе на поддержку начинающих фермеров выделено 94 млн рублей

В среду, 22 августа, в Самарской государственной сельскохозяйственной академии (пгт Усть-Кинельский) состоялась сессия "Развитие малого и среднего предпринимательства на селе по производству и переработке сельскохозяйственной продукции". Заседание прошло в рамках XX Поволжской агропромышленной выставки.

Организаторами выступили региональное министерство сельского хозяйства и продовольствия, ГБУ ДПО "Самара-АРИС" - Центр компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации области и Некоммерческое партнерство "Ассоциация крестьянских (фермерских) хозяйств, фермеров и сельскохозяйственных кооперативов по Самарской области". Участие в сессии приняли руководители и специалисты управлений сельского хозяйства, аграрии, студенты СГСХА, и представители НКО.

Руководитель департамента развития сельских территорий и кадрового обеспечения АПК министерства сельского хозяйства и продовольствия Самарской области Мария Копытина рассказала о господдержке малых форм хозяйствования в рамках поддержки начинающих фермеров и семейных животноводческих ферм губернии. В 2018 г. на поддержку начинающих фермеров было заложено 94,1 млн руб., а также 95,3 млн руб. - на развитие семейных животноводческих ферм.

По информации Марии Копытиной, изменилась сумма грантов: до 3 млн руб. увеличилась поддержка начинающих фермеров и до 30 млн руб. - семейных животноводческих ферм. При этом максимальную сумму гранта могут получить фермеры, которые занимаются разведением крупного рогатого скота молочного или мясного направления.

Кроме того, была представлена информация о мерах поддержки АО "Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства" (Корпорация "МСП).

Помимо этого, гости из Башкирии поделились опытом работы башкирского центра компетенций развития сельскохозяйственной кооперации, а также рассказали о том, как работает потребительский сбытовой кооператив "Башкирский фермер". В свою очередь, местные аграрии представили информацию о работе кошкинского районного потребительского общества и сельскохозяйственного потребительского снабженческо-сбытового кооператива "Кинель-Черкасский томат".