Глава региона обсудил с фермерами вопросы поддержки малых крестьянских хозяйств и семейных ферм

В среду, 22 августа, глава Самарской области Дмитрий Азаров в поселке Усть-Кинельский на площадке ХХ Поволжской агропромышленной выставки встретился с фермерами региона. Участники встречи - руководители крестьянско-фермерских хозяйств, вошедших в областную программу поддержки малых форм хозяйствования и получивших гранты регионального минсельхоза.

"Я здесь не для того, чтобы рассказывать вам о том, как вести хозяйство. Мне важно получить от вас обратную связь, чтобы вы рассказали о своих проблемах и сложностях, сказали, какие меры поддержки вам необходимы", - задал тон беседы Дмитрий Азаров.

Глава региона отметил, что на начальном этапе начинающим фермерам (а их сегодня в зале было большинство) необходимо оказывать помощь, в том числе и методическую. И здесь главную роль должно играть областное министерство сельского хозяйства.

Самарские фермеры в целом положительно оценивают региональные меры по поддержке сельского хозяйства. В частности, грантовая система позволила многим начать свой бизнес практически с нуля.

Конечно, есть и проблемы. Как выяснилось, многие вопросы возникают из-за банальной нехватки информации. К примеру, Владимир Костин из Кинель-Черкасского района рассказал о сложностях с реализацией продукции. Так, многим КФХ сложно принимать участие в торгах на поставку продукции в школы и дошкольные учреждения.

Во время обсуждения этой проблемы с Дмитрием Азаровым выяснилось, что фермеры попросту не в полной мере осведомлены о правилах участия в торгах. Глава региона поручил областному минсельхозу проводить разъясняющие семинары-совещания для сельхозпроизводителей.

Также в губернии планируется запустить проект "Самарские качество". При условии прохождения сертификации товаров производители сельхозпродукции получат дополнительное конкурентное преимущество, в том числе и при работе с госорганами. В настоящий момент система на стадии разработки.

Целый комплекс предложений по поддержке небольших хозяйств и семейных ферм внесла глава КФХ Оксана Ковнир. Например, она предложила упростить процедуру получения земельных участков, предоставить льготы самарским производителям по вхождению в федеральные торговые сети, упростить подключение к коммуникациям и т.д.

Дмитрий Азаров сообщил, что работа с сетями сейчас ведется, в том числе большей представленности местных производителей в крупных розничных магазинах будет способствовать проект "Самарское качество". Глава региона также поддержал идею предпринимательницы об организации так называемых инвест-туров. Муниципалитеты предложат фермерам ряд перспективных площадок на выбор, а инвесторы смогут оценить преимущества участков на месте и выбрать подходящий.

"Зачастую предприниматели не знают, что в том или ином районе есть свободная земля, а власти муниципалитета не могут найти собственника. Подобные туры позволят решить эту проблему", - уверен глава региона.

Говоря о высокой стоимости подключения к электрическим или газовым сетям, руководитель области напомнил, что этот показатель негативно отражается на экономике региона в целом и снижении инвестиционной привлекательности губернии. Сейчас власти работают над решением этой проблемы.

Также в ходе разговора обсуждались вопросы доступности банковских кредитов для фермеров, развитие потребкооперации, снижения числа проверок малого и среднего бизнеса.