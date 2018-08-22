Глава региона обсудил с фермерами вопросы поддержки малых крестьянских хозяйств и семейных ферм

В среду, 22 августа, глава Самарской области Дмитрий Азаров в поселке Усть-Кинельский на площадке ХХ Поволжской агропромышленной выставки встретился с фермерами региона. Участники встречи - руководители крестьянско-фермерских хозяйств, вошедших в областную программу поддержки малых форм хозяйствования и получивших гранты регионального минсельхоза.
"Я здесь не для того, чтобы рассказывать вам о том, как вести хозяйство. Мне важно получить от вас обратную связь, чтобы вы рассказали о своих проблемах и сложностях, сказали, какие меры поддержки вам необходимы", - задал тон беседы Дмитрий Азаров.
Глава региона отметил, что на начальном этапе начинающим фермерам (а их сегодня в зале было большинство) необходимо оказывать помощь, в том числе и методическую. И здесь главную роль должно играть областное министерство сельского хозяйства.
Самарские фермеры в целом положительно оценивают региональные меры по поддержке сельского хозяйства. В частности, грантовая система позволила многим начать свой бизнес практически с нуля.
Конечно, есть и проблемы. Как выяснилось, многие вопросы возникают из-за банальной нехватки информации. К примеру, Владимир Костин из Кинель-Черкасского района рассказал о сложностях с реализацией продукции. Так, многим КФХ сложно принимать участие в торгах на поставку продукции в школы и дошкольные учреждения.
Во время обсуждения этой проблемы с Дмитрием Азаровым выяснилось, что фермеры попросту не в полной мере осведомлены о правилах участия в торгах. Глава региона поручил областному минсельхозу проводить разъясняющие семинары-совещания для сельхозпроизводителей.
Также в губернии планируется запустить проект "Самарские качество". При условии прохождения сертификации товаров производители сельхозпродукции получат дополнительное конкурентное преимущество, в том числе и при работе с госорганами. В настоящий момент система на стадии разработки.
Целый комплекс предложений по поддержке небольших хозяйств и семейных ферм внесла глава КФХ Оксана Ковнир. Например, она предложила упростить процедуру получения земельных участков, предоставить льготы самарским производителям по вхождению в федеральные торговые сети, упростить подключение к коммуникациям и т.д.
Дмитрий Азаров сообщил, что работа с сетями сейчас ведется, в том числе большей представленности местных производителей в крупных розничных магазинах будет способствовать проект "Самарское качество". Глава региона также поддержал идею предпринимательницы об организации так называемых инвест-туров. Муниципалитеты предложат фермерам ряд перспективных площадок на выбор, а инвесторы смогут оценить преимущества участков на месте и выбрать подходящий.
"Зачастую предприниматели не знают, что в том или ином районе есть свободная земля, а власти муниципалитета не могут найти собственника. Подобные туры позволят решить эту проблему", - уверен глава региона.
Говоря о высокой стоимости подключения к электрическим или газовым сетям, руководитель области напомнил, что этот показатель негативно отражается на экономике региона в целом и снижении инвестиционной привлекательности губернии. Сейчас власти работают над решением этой проблемы.
Также в ходе разговора обсуждались вопросы доступности банковских кредитов для фермеров, развитие потребкооперации, снижения числа проверок малого и среднего бизнеса.
Последние комментарии
Идея хорошая. Я был в Таганроге (давно правда), там транспорт на выходные направляли в обход главной улицы и она становилась пешеходной. Нужно, правда, обязательно знать мнение местных жителей, с одной стороны транспорт не будет шуметь, а с другой стороны будет неудобство куда-то добраться. Хотя, кварталы в городе узкие и дойти до соседней улицы не составляет проблем. Одной Ленинградской мало для Самары, конечно.
Д. Азаров говорит конечно правильно! Как и деятели Кремля!!! Однако пока не будет в Самарском регионе посадок с названием их фамилий , работающих в Обл Думе и Правительстве , в городской власти и властях районов, где заседают ставленники Меркушкина и продолжают работать на свой карман а также красиво пиариться, сделать намеченное Будет Архи Сложно!!!!
Надо вернуться к прямому воздушному сообщению между Самарой и Хабаровском. Один-два раза в неделю будет уже хорошо.Перед 1991г самолёт летал ежедневно, плюс ежедневный рейс на Владивосток и летом вводились дополнительные рейсы. На маршруте был Ту-154Б-2 с двумя промежуточными посадками(Новосибирск,Иркутск). Центр Среднего Повольжья будет связан напрямую с центром Дальнего Востока.
Пора заканчивать воровство в бюджете! Выделяются десятки миллиардов рублей НЕ на строительство дорог, детских садов и не на поддержку населения области, а на неких людей, которые не работают, ничего полезного для общества не делают, а занимаются собой, своим остатком, профанацией футбола и хоккея! Живут за счёт бюджета! Некоторые участники этого мероприятия являются вообще иностранцами! Детских секций для развития фитбола и спорта вообще не стало - либо за большие деньги (для родителей)!!!При этом большинство выделяемых денег разворовывается чиновниками, коррупционерами в виде откатов, а для этих... деньги есть в бюджете!??? Деяния Меркушкина ещё долго будут сказываться на нас и нашей области! ХВАТИТ ВОРОВАТЬ! ЗАРАБАТЫВАЙТЕ САМИ! НЕ ИСПЫТЫВАЙТЕ ТЕРПЕНИЕ ЛЮДЕЙ НА ШЕЕ КОТОРЫХ ВЫ ПАРАЗИТИРУЕТЕ!!!
Значит у Аэарова есть мозги, в отличии от депутатов Самарской думы.