В Волжском районе при разгрузочных работах водитель КамАЗа погиб под упавшим кузовом самосвала

В среду, 22 августа, рядом с АБЗ-7 в п. Преображенка Волжского района при разгрузочных работах кузов самосвала завалился набок на кабину стоящего рядом КамАЗа, где в момент трагедии находился водитель, сообщает ПСС по Самарской области. От полученных травм мужчина скончался на месте.

Фото: ПСС по Самарской области