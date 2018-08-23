Студенты Самарского университета попросили связать корпуса вуза трамвайным маршрутом

Во вторник, 21 августа, в ходе личного приема граждан к главе Самары Елене Лапушкиной с вопросом об изменении схемы движения трамвая №13 обратились студенты Самарского университета Антон Заика и Анна Петрунина, сообщает пресс-служба городской администрации.

Студенты рассказали, что после объединения Аэрокосмического и Государственного университетов возникла необходимость связать транспортным сообщением кампусы на Московском шоссе и на ул. Академика Павлова.

Сделать это они предложили, продлив трамвайный маршрут №13, конечная которого находится в Постниковом овраге, до разворотного кольца "Завод им. Тарасова". Таким образом, добраться из одного корпуса в другой можно будет без пересадки, что позволит сократить время, затрачиваемое на дорогу, а также расходы на оплату проезда.

Напомним, впервые с этим вопросом Анна Петрунина обратилась к Елене Лапушкиной во время встречи на молодежном форуме "iВолга", после чего вопрос обсуждался и в социальной сети Twitter. По информации муниципального предприятия "Трамвайно-троллейбусное управление", на данный момент отсутствует техническая возможность продления маршрута без увеличения интервала движения трамвая. Кроме того, для продления маршрута потребуются дополнительные вагоны и мощности электросети.

Студенты предложили и другие варианты связи корпусов Самарского университета.