Студенты Самарского университета попросили связать корпуса вуза трамвайным маршрутом

Во вторник, 21 августа, в ходе личного приема граждан к главе Самары Елене Лапушкиной с вопросом об изменении схемы движения трамвая №13 обратились студенты Самарского университета Антон Заика и Анна Петрунина, сообщает пресс-служба городской администрации.
Студенты рассказали, что после объединения Аэрокосмического и Государственного университетов возникла необходимость связать транспортным сообщением кампусы на Московском шоссе и на ул. Академика Павлова.
Сделать это они предложили, продлив трамвайный маршрут №13, конечная которого находится в Постниковом овраге, до разворотного кольца "Завод им. Тарасова". Таким образом, добраться из одного корпуса в другой можно будет без пересадки, что позволит сократить время, затрачиваемое на дорогу, а также расходы на оплату проезда.
Напомним, впервые с этим вопросом Анна Петрунина обратилась к Елене Лапушкиной во время встречи на молодежном форуме "iВолга", после чего вопрос обсуждался и в социальной сети Twitter. По информации муниципального предприятия "Трамвайно-троллейбусное управление", на данный момент отсутствует техническая возможность продления маршрута без увеличения интервала движения трамвая. Кроме того, для продления маршрута потребуются дополнительные вагоны и мощности электросети.
Студенты предложили и другие варианты связи корпусов Самарского университета.
Последние комментарии
не тронь памятник а то я те твои кресты тоже поломаю
и попробуй докажи, что ты прав... - никаких праФ!
Это конечно здорово, но толку мало, если время работы останется прежним: только в будни и до 17:00. Работающему человеку попасть в него невозможно...
Похоже приглянулась земля под территорией зоопарка, а тут сразу народ требует. Так было с переносом базы КС в другое место Развеевым. За больницей Серидавина девственный лес. За него никто не заступится - вырубят и всё, жители ведь проголосовали (какие-то и где-то).
Стоимость тура 4 дня / 3 ночи — от 25 990 рублей... Какая милота, всего-то денежек)))) чтобы путешествовать по нашей Родине, надо быть оч.состоятельным человеком....