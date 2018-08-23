В Самаре 59 человек тушили крупный пожар на пр. Кирова

Утром в четверг, 23 августа, в Самаре произошел крупный пожар на пр. Кирова, сообщают в ГУ МЧС России по Самарской области. Горело неэксплуатируемое здание - двухэтажный расселенный барак возле ТЦ "Вива Лэнд".

Сообщение о возгорании поступило в 5:54. Площадь пожара составила 250 кв. м, в его тушении участвовали 59 человек. Использовалось 16 единиц техники. Пожару сначала был присвоен повышенный ранг сложности "Пожар №2", а потом ранг снизили до "1-БИС".

В 6:39 была объявлена локализация очага возгорания. А полностью пожар удалось ликвидировать в 7:08.

По данным ГУ МЧС России по Самарской области страдавших и погибших нет.