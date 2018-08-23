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Пожары Происшествия

В Самаре 59 человек тушили крупный пожар на пр. Кирова

САМАРА. 23 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Утром в четверг, 23 августа, в Самаре произошел крупный пожар на пр. Кирова, сообщают в ГУ МЧС России по Самарской области. Горело неэксплуатируемое здание - двухэтажный расселенный барак возле ТЦ "Вива Лэнд".

Сообщение о возгорании поступило в 5:54. Площадь пожара составила 250 кв. м, в его тушении участвовали 59 человек. Использовалось 16 единиц техники. Пожару сначала был присвоен повышенный ранг сложности "Пожар №2", а потом ранг снизили до "1-БИС".

В 6:39 была объявлена локализация очага возгорания. А полностью пожар удалось ликвидировать в 7:08.

По данным ГУ МЧС России по Самарской области страдавших и погибших нет.

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Последние комментарии

Олег Марфин 15 февраля 2018 15:01 Появилось видео допроса мужчины, признавшегося в поджоге своей квартиры, где погибли его дети

Вот это подонок. Поджег дом, что бы получить новое жилье. А детей зачем сжигать нужно было!!! Наверно еще и детские пособия с мамашей пропивали скоты!!!

Анатолий Янович 14 февраля 2018 16:27 В Самаре 36 человек тушили стеллажи и утеплитель на пр. Кирова

Удивительно, что по документам минвата негорючий материал. По факту очень горючий. Класс Г3. Страшно представить, что было бы если она дошла до применения в утеплении жилого дома или торгового центра. Здание-факел?

Васильев Валерий 29 ноября 2017 17:07 При пожаре в с. Большая Глушица погиб мужчина

человекек не сгорел а зодахнупся

Елена Золина(Коршикова) 06 октября 2017 13:07 В Самаре ночью пожарные тушили оконные рамы в жилом доме

Такая издевка читается в вашем тексте "горели оконные рамы на площади два кв. м. " А то, что эти оконные рамы находились в 17-ти этажном доме и что чувствовали люди, которые в нем живут вам не интересно?! Нужно сказать спасибо оперативности пожарных, а не ерничать. Интересно как бы вы отреагировали и что написали, если бы это случилось в вашем доме, под вашим балконом, в 4 часа утра?!

MultiNorp . 21 сентября 2017 05:09 В Безенчукском районе больше двух часов тушили крупный пожар в частном доме

Как никто не пострадал? А я слышал, что связали и избили охранника, и теперь он лежит в больнице. Может, уточните?

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