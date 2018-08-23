В Самаре 59 человек тушили крупный пожар на пр. Кирова

Утром в четверг, 23 августа, в Самаре произошел крупный пожар на пр. Кирова, сообщают в ГУ МЧС России по Самарской области. Горело неэксплуатируемое здание - двухэтажный расселенный барак возле ТЦ "Вива Лэнд".
Сообщение о возгорании поступило в 5:54. Площадь пожара составила 250 кв. м, в его тушении участвовали 59 человек. Использовалось 16 единиц техники. Пожару сначала был присвоен повышенный ранг сложности "Пожар №2", а потом ранг снизили до "1-БИС".
В 6:39 была объявлена локализация очага возгорания. А полностью пожар удалось ликвидировать в 7:08.
По данным ГУ МЧС России по Самарской области страдавших и погибших нет.
Последние комментарии
Вот это подонок. Поджег дом, что бы получить новое жилье. А детей зачем сжигать нужно было!!! Наверно еще и детские пособия с мамашей пропивали скоты!!!
Удивительно, что по документам минвата негорючий материал. По факту очень горючий. Класс Г3. Страшно представить, что было бы если она дошла до применения в утеплении жилого дома или торгового центра. Здание-факел?
человекек не сгорел а зодахнупся
Такая издевка читается в вашем тексте "горели оконные рамы на площади два кв. м. " А то, что эти оконные рамы находились в 17-ти этажном доме и что чувствовали люди, которые в нем живут вам не интересно?! Нужно сказать спасибо оперативности пожарных, а не ерничать. Интересно как бы вы отреагировали и что написали, если бы это случилось в вашем доме, под вашим балконом, в 4 часа утра?!
Как никто не пострадал? А я слышал, что связали и избили охранника, и теперь он лежит в больнице. Может, уточните?