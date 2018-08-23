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Животноводство АПК и пищепром

Самарская область вошла в Топ-10 регионов по производству молока в секторе КФХ

САМАРА. 23 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Самарская область по итогам первого полугодия 2018 года вошла в Топ-10 регионов по производству молока в секторе крестьянских (фермерских) хозяйств (КФХ).

Как сообщает информационный портал dairynews, Самарская область занимает шестое место с результатом 41,8 тыс. тонн, что на 2,1% больше, чем в первом полугодии прошлого года.

Напомним, в рамках областной государственной программы "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Самарской области" на 2014-2020 годы реализуется мероприятие "Развитие малых форм хозяйствования".

Начинающие фермеры и семейные животноводческие фермы на базе крестьянских (фермерских) хозяйств получают грантовую поддержку из областного бюджета. Приоритетным направлением поддержки является разведение коров молочного и мясного направления.

Гид потребителя

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