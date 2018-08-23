Появилось видео задержания начальника новокуйбышевской колонии

УФСБ по Самарской области распространило видео задержания Андрея Гурьянова - начальника исправительной колонии №3, расположенной в Новокуйбышевске.

Также стало известно, что в региональном Следственном комитете в отношении начальника ИК-3 возбудили уголовное дело. Как сообщают в ведомстве, его подозревают по п."в" ч.4 ст. 290 УК РФ "Получение взятки".

Операцию по задержанию 22 августа проводили сотрудники отдела собственной безопасности УФСИН и УФСБ России по Самарской области.

По данным источника в правоохранительных органах, 300 тыс. руб. могли быть лишь частью взятки за содействие в условно-досрочном освобождении родственников взяткодателя, которые отбывают наказание колонии строгого режима № 3 в Новокуйбышевске за умышленное причинение тяжких травм человеку.

Вопрос об избрании меры пресечения подозреваемому в коррупции будет решаться 24 августа в Самарском районном суде.