Появилось видео задержания начальника новокуйбышевской колонии

УФСБ по Самарской области распространило видео задержания Андрея Гурьянова - начальника исправительной колонии №3, расположенной в Новокуйбышевске.
Также стало известно, что в региональном Следственном комитете в отношении начальника ИК-3 возбудили уголовное дело. Как сообщают в ведомстве, его подозревают по п."в" ч.4 ст. 290 УК РФ "Получение взятки".
Операцию по задержанию 22 августа проводили сотрудники отдела собственной безопасности УФСИН и УФСБ России по Самарской области.
По данным источника в правоохранительных органах, 300 тыс. руб. могли быть лишь частью взятки за содействие в условно-досрочном освобождении родственников взяткодателя, которые отбывают наказание колонии строгого режима № 3 в Новокуйбышевске за умышленное причинение тяжких травм человеку.
Вопрос об избрании меры пресечения подозреваемому в коррупции будет решаться 24 августа в Самарском районном суде.
Последние комментарии
У экс депутата нашли и ничего.
Такие показатели не радуют.
Ничего себе, нормально так поживилась. Моя сестра тоже неплохо лоханулась.. Взяла кредит на сайте микрозаймов https://bezotkaza.com ей выдали деньги, после ей позвонил "оператор" и попросил данные карты, чтобы проверить перечислили ли ей деньги и списали все деньги!!! вот так развели. не знаю правда замешана ли эта служба... доказать ничего не получилось
А куда ч.4 ст.131 УК РФ подевалась из обвинения? Хомяк сгрыз?
верно сказано, как пример, два дня спустя после пропажи это йдевочки, в москве тоже пропала девочка 5-ти лет из Ташкента, нашли.... РУССКИЙ парень изнасиловал, убил и расчленил ...так что Вы очень правы, национализм здесь не при чем....