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Самарского тележурналиста наградили медалью "За укрепление боевого содружества"

САМАРА. 23 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
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По сообщению пресс-службы облвоенкомата, руководитель Самарского бюро ГТРК Сергей Арсеничев недавно 44 дня провел в воюющем Донбассе, где подробно освещал боевые события в этом накаленном регионе. Когда он вернулся домой, его сразу же пригласили в штаб 2-й Гвардейской общевойсковой армии.

Оказалось, что работа самарского тележурналиста не осталась незамеченной. Еще 24 января нынешнего года министр обороны РФ Сергей Шойгу подписал приказ, в котором говорится: за большой личный вклад в укрепление боевого содружества наградить Сергея Арсеничева медалью "За укрепление боевого содружества".

Также он был награжден Почетной грамотой 2-й армии и ценным подарком, которые ему вручили на днях командующий армией генерал-майор Р.Мурадов и военный комиссар Самарской области А.Даньшин. Надо отметить, что это третья командировка самарского журналиста в эту горячую точку.

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