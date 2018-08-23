Самарского тележурналиста наградили медалью "За укрепление боевого содружества"

По сообщению пресс-службы облвоенкомата, руководитель Самарского бюро ГТРК Сергей Арсеничев недавно 44 дня провел в воюющем Донбассе, где подробно освещал боевые события в этом накаленном регионе. Когда он вернулся домой, его сразу же пригласили в штаб 2-й Гвардейской общевойсковой армии.

Оказалось, что работа самарского тележурналиста не осталась незамеченной. Еще 24 января нынешнего года министр обороны РФ Сергей Шойгу подписал приказ, в котором говорится: за большой личный вклад в укрепление боевого содружества наградить Сергея Арсеничева медалью "За укрепление боевого содружества".

Также он был награжден Почетной грамотой 2-й армии и ценным подарком, которые ему вручили на днях командующий армией генерал-майор Р.Мурадов и военный комиссар Самарской области А.Даньшин. Надо отметить, что это третья командировка самарского журналиста в эту горячую точку.