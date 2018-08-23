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Общество

Богатые тоже плачут: владелец Porsche Cayenne судится с официальным дилером

САМАРА. 23 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
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В Тольятти владелец Porsche Cayenne судится с официальным дилером из-за неисправностей машины.

Два года назад житель Тольятти приобрел Porsche Cayenne. Сколько он отдал за автомобиль, история умалчивает, но на сайте Porshe сегодня рекомендованная цена нового автомобиля этой модели перевалила за 8,7 млн рублей.

По окончании двух лет гарантии владелец иномарки заподозрил неисправности в трансмиссии, поэтому сдал машину в ремонт официальному дилеру. Обычно в этом случае на время ремонта предоставляется машина на замену, но, по словам официальных представителей жителя Тольятти, в данном случае этого сделано не было.

"Подменный автомобиль не предоставили, а срок ремонта составил 47 дней, - рассказал адвокат Адвокатского бюро FORTIS Сергей Хальченко. - 25 июля дилер сообщил об устранении неполадок и вернул автомобиль. Но уже спустя несколько часов неисправности, с которыми автомобиль сдавался на ремонт, вновь проявились. Машину опять сдали дилеру, где она находится до настоящего времени".

По словам адвоката, в адрес официального дилера направляли претензию с требованием забрать автомобиль и вернуть его стоимость, но ее оставили без ответа.

В результате владелец Porsche обратился в суд. Решение по этому делу еще не принято.

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