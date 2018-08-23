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Туризм Общество

Курумоч открывает прямые авиаперелеты из Самары в Китай

САМАРА. 23 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Авиакомпании, выполняющие полеты из международного аэропорта Курумоч, открывают жителям Самарского региона новые направления.

Как сообщает пресс-служба аэропорта, в сентябре авиакомпания "ИрАэро" планирует совершить два прямых перелета в Китай. Таким образом, впервые в современной истории самарского аэропорта будут выполнены прямые пассажирские рейсы в эту страну.

Аэропорт прибытия - тропический город Хайкоу, столица южно-китайской провинции Хайнань (находится на севере одноименного с провинцией острова). Данная местность является одним из центров туризма в Китае, предоставляя развитую индустрию отдыха и гостеприимства.

Перелеты без стыковок запланированы в рамках чартерных программ. Время в пути составит около семи часов. На этом направлении авиакомпания планирует задействовать дальнемагистральный Boeing 777-200 вместимостью 374 кресла. Подробности расписания - на сайте аэропорта, информация о чартерном направлении - в туристических агентствах.

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