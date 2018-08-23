В Самаре отметили День Воинской славы

В четверг, 23 августа, на площади Славы в Самаре прошла торжественная церемония возложения цветов к Вечному огню, посвященная празднованию 75-й годовщины победы советских войск в Курской битве.

Сегодня в Самаре проживают 68 ветеранов, участвовавших в Курской битве. Руководитель Самарской области Дмитрий Азаров поздравил каждого из них с 75-летней годовщиной победы.

На площадь Славы отдать дань уважения защитникам Родины пришли представители правительства Самарской области, ветераны Великой Отечественной войны и локальных войн, члены общественных организаций, военнослужащие, представители муниципалитетов губернии, депутаты Самарской губернской думы и другие. Участники церемонии возложили цветы и венки к Вечному огню и горельефу "Скорбящей Матери-Родине", а потом почтили память погибших минутой молчания.

С 12 июля по 23 августа 1943 года советские войска провели наступательную операцию в районе Курского выступа, сорвав крупное наступление немецко-фашистских войск и разгромив стратегическую группировку противника. В сражении под Курском с обеих сторон приняли участие свыше четырех миллионов человек, почти 70 тысяч орудий, более 13 тысяч танков и самоходных артиллерийских установок, до 12 тысяч самолетов.

"Великая победа на Курской дуге стала прологом победы СССР в войне. Эта битва оказалась решающей", - отметил ветеран Великой Отечественной войны Владимир Чудайкин.