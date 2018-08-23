В Самаре отметили День Воинской славы

В четверг, 23 августа, на площади Славы в Самаре прошла торжественная церемония возложения цветов к Вечному огню, посвященная празднованию 75-й годовщины победы советских войск в Курской битве.
Сегодня в Самаре проживают 68 ветеранов, участвовавших в Курской битве. Руководитель Самарской области Дмитрий Азаров поздравил каждого из них с 75-летней годовщиной победы.
На площадь Славы отдать дань уважения защитникам Родины пришли представители правительства Самарской области, ветераны Великой Отечественной войны и локальных войн, члены общественных организаций, военнослужащие, представители муниципалитетов губернии, депутаты Самарской губернской думы и другие. Участники церемонии возложили цветы и венки к Вечному огню и горельефу "Скорбящей Матери-Родине", а потом почтили память погибших минутой молчания.
С 12 июля по 23 августа 1943 года советские войска провели наступательную операцию в районе Курского выступа, сорвав крупное наступление немецко-фашистских войск и разгромив стратегическую группировку противника. В сражении под Курском с обеих сторон приняли участие свыше четырех миллионов человек, почти 70 тысяч орудий, более 13 тысяч танков и самоходных артиллерийских установок, до 12 тысяч самолетов.
"Великая победа на Курской дуге стала прологом победы СССР в войне. Эта битва оказалась решающей", - отметил ветеран Великой Отечественной войны Владимир Чудайкин.
Последние комментарии
не тронь памятник а то я те твои кресты тоже поломаю
и попробуй докажи, что ты прав... - никаких праФ!
Это конечно здорово, но толку мало, если время работы останется прежним: только в будни и до 17:00. Работающему человеку попасть в него невозможно...
Похоже приглянулась земля под территорией зоопарка, а тут сразу народ требует. Так было с переносом базы КС в другое место Развеевым. За больницей Серидавина девственный лес. За него никто не заступится - вырубят и всё, жители ведь проголосовали (какие-то и где-то).
Стоимость тура 4 дня / 3 ночи — от 25 990 рублей... Какая милота, всего-то денежек)))) чтобы путешествовать по нашей Родине, надо быть оч.состоятельным человеком....