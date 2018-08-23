На стратегической сессии аграрии из Башкортостана поделились опытом развития потребкооперации

В среду, 22 августа, на стратегической сессии, которая прошла на площадке СГСХА, директор Центра сельскохозяйственного консультирования республики Башкортостан Ирик Сакаев поделился опытом развития потребительской кооперации в регионе. Потребкооперация помогает сельхозпроизводителям региона входить со своей продукцией в федеральные торговые сети, кроме того, в республике создается собственная сеть кооперативных магазинов.
Центр разработал целый комплекс информационно-исследовательских, консультационно-обучающих и сопровождающих работ с малыми производителями и переработчиками сельхозпродукции. Полтора года специалисты центра изучали ресурсный потенциал сельских территорий республики, намерения и потребности предприятий АПК, проводили разъяснительную работу среди фермеров, формировали реестр наиболее востребованных видов кооперации.
На втором этапе работы началось создание инициативных групп по сферам деятельности и территориям, на это ушло еще четыре месяца.
Третий этап - это уже непосредственно регистрация кооператив и начало производственной деятельности, а также дальнейшее сопровождение их центром, в том числе консультационная поддержка при получении грантов, субсидий.
Сегодня в Башкортостане насчитывается 122 сельхозкооператива, к 2020 году их количество планируется довести до 400-450.
Напомним, стратегическая сессия "Новая жизнь села" прошла в среду, 22 августа, в рамках работы над стратегией развития региона. Ранее в муниципалитетах прошли обсуждения планов развития каждого субъекта региона, теперь проходят областные сессии по блокам. Инициатором такого формата работы над стратегией развития Самарской области выступил Дмитрий Азаров.
Ранее в регионе уже состоялись стратегические сессии "Новое качество жизни", "Сбережение народа", "Кадровая стратегия - достояние региона", "Экономический прорыв. Цифровая экономика", "Малые города - большие возможности".
Последние комментарии
Там нечего восстанавливать, "всё украдено до нас". Недаром Волков над входом птицефабрики огромный транспарант с десятью заповедями повесил: "не укради..." Всё советское выжато донельзя. "Обшарповскую" не восстанавливать надо, а полностью с нуля строить современное предприятие, и не обязательно в Обшаровке: ну сколько можно на передовом в 1970-е годы советском оборудовании пытаться задарма в 2030 год въехать: технология выращивания и переработки птицы совсем другая. В Обшаровке ни здания, ни оборудование совершенно не пригодны для современного рентабельного производства. Там можно только продолжать воровать: у рабочих – труд, у государства – налоги, у поставщиков – сырьё и услуги, и у всех нас – здоровье и безопасность (там, между прочим, аммиачная холодильная установка), не считая биологического заражения отходами и использования всяких консервантов-ароматизаторов в производстве изделий из мяса птицы.
чтобы цены в рознице были нормальные - уберите кавказцев-перекупщиков и ваших коррумпированных менеджеров по продажам с их откатами
Нужно поддерживать отечественного производителя, тем более, что мы это можем. И дело не только в импортозамещении, а в том, что у нас достаточно ресурсов и возможностей, чтобы производить качественные продукты. И при поддержке банка и его индивидуальных программ это становится намного проще
Это что получается, суд поддержал отъем проданной земли? Добро пожаловать в 90-е?
До 10 тонн молока! Вау! Ну теперь Белоусов весь район 70-тысячный накормит, еще и самарчанам останется. Все деньги на программу, наверное, уже успел освоить 😉