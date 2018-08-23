На стратегической сессии аграрии из Башкортостана поделились опытом развития потребкооперации

В среду, 22 августа, на стратегической сессии, которая прошла на площадке СГСХА, директор Центра сельскохозяйственного консультирования республики Башкортостан Ирик Сакаев поделился опытом развития потребительской кооперации в регионе. Потребкооперация помогает сельхозпроизводителям региона входить со своей продукцией в федеральные торговые сети, кроме того, в республике создается собственная сеть кооперативных магазинов.

Центр разработал целый комплекс информационно-исследовательских, консультационно-обучающих и сопровождающих работ с малыми производителями и переработчиками сельхозпродукции. Полтора года специалисты центра изучали ресурсный потенциал сельских территорий республики, намерения и потребности предприятий АПК, проводили разъяснительную работу среди фермеров, формировали реестр наиболее востребованных видов кооперации.

На втором этапе работы началось создание инициативных групп по сферам деятельности и территориям, на это ушло еще четыре месяца.

Третий этап - это уже непосредственно регистрация кооператив и начало производственной деятельности, а также дальнейшее сопровождение их центром, в том числе консультационная поддержка при получении грантов, субсидий.

Сегодня в Башкортостане насчитывается 122 сельхозкооператива, к 2020 году их количество планируется довести до 400-450.

Напомним, стратегическая сессия "Новая жизнь села" прошла в среду, 22 августа, в рамках работы над стратегией развития региона. Ранее в муниципалитетах прошли обсуждения планов развития каждого субъекта региона, теперь проходят областные сессии по блокам. Инициатором такого формата работы над стратегией развития Самарской области выступил Дмитрий Азаров.

Ранее в регионе уже состоялись стратегические сессии "Новое качество жизни", "Сбережение народа", "Кадровая стратегия - достояние региона", "Экономический прорыв. Цифровая экономика", "Малые города - большие возможности".