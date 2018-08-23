Сотрудник самарского ОМОН в свободное от службы время задержал подозреваемого в нападении с ножом

В Самаре в свободное от работы время сотрудник ОМОНа прапорщик Алексей С. задержал преступника и спас жизнь человеку.
Как рассказали в пресс-службе ведомства, инцидент произошел возле дома их сотрудника.
Из подъезда жилого дома с криком "Помогите!" выбежал мужчина. Он был босиком, в одних шортах, в области спины и предплечья виднелись окровавленные раны. ОМОНовец поспешил к своему автомобилю за аптечкой и вдруг увидел, как другой мужчина, вышедший из того же подъезда, подошел к лежавшему на земле пострадавшему и принялся наносить ему удары.
Боец ОМОНа крикнул "Стоять! Полиция!", а мужчина, избивавший пострадавшего, попытался сбежать. Алексей С. задержал его, связал ему руки брючным ремнем, доставил подозреваемого на место происшествия, после чего приступил к оказанию доврачебной помощи его жертве - пострадавший по-прежнему лежал во дворе. До приезда медиков он несколько раз терял сознание от потери крови. Росгвардеец приводил его в чувство.
По данным регионального подразделения Росгвардии, сейчас жизнь 32-летнего гражданина вне опасности. А по факту нанесения ему тяжких травм возбудили уголовное дело.
Будут ли как-то поощрять отличившегося сотрудника ОМОНа, не сообщается.
Последние комментарии
У экс депутата нашли и ничего.
Такие показатели не радуют.
Ничего себе, нормально так поживилась. Моя сестра тоже неплохо лоханулась.. Взяла кредит на сайте микрозаймов https://bezotkaza.com ей выдали деньги, после ей позвонил "оператор" и попросил данные карты, чтобы проверить перечислили ли ей деньги и списали все деньги!!! вот так развели. не знаю правда замешана ли эта служба... доказать ничего не получилось
А куда ч.4 ст.131 УК РФ подевалась из обвинения? Хомяк сгрыз?
верно сказано, как пример, два дня спустя после пропажи это йдевочки, в москве тоже пропала девочка 5-ти лет из Ташкента, нашли.... РУССКИЙ парень изнасиловал, убил и расчленил ...так что Вы очень правы, национализм здесь не при чем....