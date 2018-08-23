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Преступления Происшествия

Сотрудник самарского ОМОН в свободное от службы время задержал подозреваемого в нападении с ножом

САМАРА. 23 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самаре в свободное от работы время сотрудник ОМОНа прапорщик Алексей С. задержал преступника и спас жизнь человеку.

Как рассказали в пресс-службе ведомства, инцидент произошел возле дома их сотрудника.
Из подъезда жилого дома с криком "Помогите!" выбежал мужчина. Он был босиком, в одних шортах, в области спины и предплечья виднелись окровавленные раны. ОМОНовец поспешил к своему автомобилю за аптечкой и вдруг увидел, как другой мужчина, вышедший из того же подъезда, подошел к лежавшему на земле пострадавшему и принялся наносить ему удары.

Боец ОМОНа крикнул "Стоять! Полиция!", а мужчина, избивавший пострадавшего, попытался сбежать. Алексей С. задержал его, связал ему руки брючным ремнем, доставил подозреваемого на место происшествия, после чего приступил к оказанию доврачебной помощи его жертве - пострадавший по-прежнему лежал во дворе. До приезда медиков он несколько раз терял сознание от потери крови. Росгвардеец приводил его в чувство.

По данным регионального подразделения Росгвардии, сейчас жизнь 32-летнего гражданина вне опасности. А по факту нанесения ему тяжких травм возбудили уголовное дело.

Будут ли как-то поощрять отличившегося сотрудника ОМОНа, не сообщается.

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