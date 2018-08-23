В Самарской области за полгода выявили 50 случаев злоупотребления должностными полномочиями

Портал правовой статистики Генпрокуратуры РФ опубликовал данные о состоянии преступности в регионах за первые шесть месяцев 2018 года.
Самарская область заняла четвертое место в России по количеству зарегистрированных случаев злоупотребления должностными полномочиями. Их в регионе за полгода выявили 50.
Также в Самарской области зарегистрировано 38 случаев получения взяток (15 месте по стране), 20 случаев дачи взятки (18 место в России).
Всего в регионе зарегистрировано 20 162 преступления (15 место в России). Из них 2639 тяжких преступлений, 1355 преступлений экономической направленности, 65 убийств или покушений на убийство, 15 преступлений террористического характера и другие.
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У экс депутата нашли и ничего.
Такие показатели не радуют.
Ничего себе, нормально так поживилась. Моя сестра тоже неплохо лоханулась.. Взяла кредит на сайте микрозаймов https://bezotkaza.com ей выдали деньги, после ей позвонил "оператор" и попросил данные карты, чтобы проверить перечислили ли ей деньги и списали все деньги!!! вот так развели. не знаю правда замешана ли эта служба... доказать ничего не получилось
А куда ч.4 ст.131 УК РФ подевалась из обвинения? Хомяк сгрыз?
верно сказано, как пример, два дня спустя после пропажи это йдевочки, в москве тоже пропала девочка 5-ти лет из Ташкента, нашли.... РУССКИЙ парень изнасиловал, убил и расчленил ...так что Вы очень правы, национализм здесь не при чем....