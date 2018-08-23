В Самарской области за полгода выявили 50 случаев злоупотребления должностными полномочиями

Портал правовой статистики Генпрокуратуры РФ опубликовал данные о состоянии преступности в регионах за первые шесть месяцев 2018 года.

Самарская область заняла четвертое место в России по количеству зарегистрированных случаев злоупотребления должностными полномочиями. Их в регионе за полгода выявили 50.

Также в Самарской области зарегистрировано 38 случаев получения взяток (15 месте по стране), 20 случаев дачи взятки (18 место в России).

Всего в регионе зарегистрировано 20 162 преступления (15 место в России). Из них 2639 тяжких преступлений, 1355 преступлений экономической направленности, 65 убийств или покушений на убийство, 15 преступлений террористического характера и другие.