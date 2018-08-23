СамГМУ и СГСХА представили Минсельхозу России 3D-атлас по ветеринарии

В среду, 22 августа, на стратегической сессии "Новая жизнь села" Самарский государственный медицинский университет и Самарская государственная сельскохозяйственная академия провели презентацию интерактивного анатомического 3D-атласа по ветеринарии.
Обучающее пособие для студентов сельскохозяйственных вузов разработано специалистами Института инновационного развития СамГМУ по заказу СГСХА.
В демо-версии атласа представлена голова коровы с изображением трех анатомических систем: кожной, мышечной и костной.
"За основу мы взяли 3D-атлас человека, уже созданный нами и успешно применяемый в медицинских учебных заведениях. Демоверсия с ограниченным функционалом, но после согласования технического задания планируется разработка полноценного 3D-атласа крупного рогатого скота, который будет дополняться моделями других животных, новым функционалом", - поясняет руководитель лаборатории симуляционных технологий Центра прорывных исследований "IT в медицине" СамГМУ Айкуш Назарян.
Это первый совместный проект в рамках межвузовской кооперации, уникальность создания которой отметил директор департамента развития и управления государственными информационными ресурсами АПК министерства сельского хозяйства РФ Игорь Козубенко.
"Ключевое направление развития АПК - его цифровизация. Наша совместная разработка с медицинским университетом, по словам руководителя федерального департамента, демонстрирует положительный опыт внедрения IT-технологий в сельское хозяйство, - комментирует ректор СГСХА Александр Петров. - Решено, что после доработки 3D-атлас будет представлен на научно-техническом совете минсельхоза России для дальнейшей поддержки проекта, в том числе финансовой".
Интерактивный учебник анатомии крупного рогатого скота необходим сельскохозяйственному вузу, так как в учебной программе уделяется особое внимание мясомолочному производству как фактору развития сельскохозяйственной отрасли региона.
"По ряду причин (нехватка трупного материала для изучения анатомии, отсутствие возможности в нашем регионе делать животным КТ и МРТ и по снимкам изучать анатомию) мы решили использовать 3D-технологии для обучения наших студентов нормальной, а в дальнейшем и патологической анатомии крупного рогатого скота", - рассказывает заведующий кафедрой анатомии, акушерства, хирургии и внутренних незаразных болезней СГСХА, профессор Хамидулла Баймишев.
Аналогов у разработки нет. Существующие программы показывают схематичное, а не детальное расположение органов и тканей.
"При создании 3D-модели мы делали КТ черепу животного, поэтому детализацию изображения удалось сделать очень высокой", - рассказывает инженер компьютерной графики Центра прорывных исследований "IT в медицине" СамГМУ Денис Сероватов.
"Этим пилотным проектом мы начинаем сотрудничество с сельскохозяйственной академией. В дальнейшем в рамках межвузовской кооперации планируется довести демо-версию до полноценного продукта, - комментирует директор Института инновационного развития СамГМУ, профессор РАН Александр Колсанов. - Также планируются и другие совместные разработки по цифровой ветеринарии и образовательным программам. В частности, в направлении автоматического планирования и хирургической навигации, производстве персонифицированных имплантов, экспресс-диагностики продуктов питания животных и мясомолочного сырья".
Последние комментарии
Там нечего восстанавливать, "всё украдено до нас". Недаром Волков над входом птицефабрики огромный транспарант с десятью заповедями повесил: "не укради..." Всё советское выжато донельзя. "Обшарповскую" не восстанавливать надо, а полностью с нуля строить современное предприятие, и не обязательно в Обшаровке: ну сколько можно на передовом в 1970-е годы советском оборудовании пытаться задарма в 2030 год въехать: технология выращивания и переработки птицы совсем другая. В Обшаровке ни здания, ни оборудование совершенно не пригодны для современного рентабельного производства. Там можно только продолжать воровать: у рабочих – труд, у государства – налоги, у поставщиков – сырьё и услуги, и у всех нас – здоровье и безопасность (там, между прочим, аммиачная холодильная установка), не считая биологического заражения отходами и использования всяких консервантов-ароматизаторов в производстве изделий из мяса птицы.
До 10 тонн молока! Вау! Ну теперь Белоусов весь район 70-тысячный накормит, еще и самарчанам останется. Все деньги на программу, наверное, уже успел освоить 😉
В Коммунаре(Красноярский район) есть новый комплекс - переселить племзавод (земля есть ,люди есть ,а тем кто приедет с Кряжа дать жилье новое)это будет наилучшее решение всех проблем !
А на самом деле так называемые дома сделаны из вагонных контнейнеров слепленных три в один и что же там хорошего?
Догоним и перегоним самих себя! Усинское" с 2003 г. ведет строительство животноводческого комплекса. Предприятие, сформированное на базе колхоза "Родина" в Сызранском районе, планировало создать полноценный животноводческий комплекс в две очереди путем реконструкции имеющихся зданий и строительства новых. В итоге должна была заработать молочная ферма на 800 голов дойного стада и 1,2 тыс. голов молодняка. С 2003 г. по 2006 г. из областного бюджета предприятию выделялось восемь бюджетных кредитов на общую сумму 230 млн рублей. В период с 2010 г. по 2012 г. уставный фонд "Усинского" пополнялся областными бюджетными инвестициями четыре раза—в общей сумме на 418 млн рублей. В 2004-2007 гг. строительство осуществлял заказчик-застройщик ОАО "Стройагроинвесткомплект". В 2012 г. предприятие привлекло к реализации проекта по реконструкции первого пускового комплекса, включающего в себя молочную ферму, нового генподрядчика – ООО "Строительная компания "СтройинтеХ". Однако сроки выполнения работ неоднократно переносились.