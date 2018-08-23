СамГМУ и СГСХА представили Минсельхозу России 3D-атлас по ветеринарии

В среду, 22 августа, на стратегической сессии "Новая жизнь села" Самарский государственный медицинский университет и Самарская государственная сельскохозяйственная академия провели презентацию интерактивного анатомического 3D-атласа по ветеринарии.

Обучающее пособие для студентов сельскохозяйственных вузов разработано специалистами Института инновационного развития СамГМУ по заказу СГСХА.

В демо-версии атласа представлена голова коровы с изображением трех анатомических систем: кожной, мышечной и костной.

"За основу мы взяли 3D-атлас человека, уже созданный нами и успешно применяемый в медицинских учебных заведениях. Демоверсия с ограниченным функционалом, но после согласования технического задания планируется разработка полноценного 3D-атласа крупного рогатого скота, который будет дополняться моделями других животных, новым функционалом", - поясняет руководитель лаборатории симуляционных технологий Центра прорывных исследований "IT в медицине" СамГМУ Айкуш Назарян.

Это первый совместный проект в рамках межвузовской кооперации, уникальность создания которой отметил директор департамента развития и управления государственными информационными ресурсами АПК министерства сельского хозяйства РФ Игорь Козубенко.

"Ключевое направление развития АПК - его цифровизация. Наша совместная разработка с медицинским университетом, по словам руководителя федерального департамента, демонстрирует положительный опыт внедрения IT-технологий в сельское хозяйство, - комментирует ректор СГСХА Александр Петров. - Решено, что после доработки 3D-атлас будет представлен на научно-техническом совете минсельхоза России для дальнейшей поддержки проекта, в том числе финансовой".

Интерактивный учебник анатомии крупного рогатого скота необходим сельскохозяйственному вузу, так как в учебной программе уделяется особое внимание мясомолочному производству как фактору развития сельскохозяйственной отрасли региона.

"По ряду причин (нехватка трупного материала для изучения анатомии, отсутствие возможности в нашем регионе делать животным КТ и МРТ и по снимкам изучать анатомию) мы решили использовать 3D-технологии для обучения наших студентов нормальной, а в дальнейшем и патологической анатомии крупного рогатого скота", - рассказывает заведующий кафедрой анатомии, акушерства, хирургии и внутренних незаразных болезней СГСХА, профессор Хамидулла Баймишев.

Аналогов у разработки нет. Существующие программы показывают схематичное, а не детальное расположение органов и тканей.

"При создании 3D-модели мы делали КТ черепу животного, поэтому детализацию изображения удалось сделать очень высокой", - рассказывает инженер компьютерной графики Центра прорывных исследований "IT в медицине" СамГМУ Денис Сероватов.

"Этим пилотным проектом мы начинаем сотрудничество с сельскохозяйственной академией. В дальнейшем в рамках межвузовской кооперации планируется довести демо-версию до полноценного продукта, - комментирует директор Института инновационного развития СамГМУ, профессор РАН Александр Колсанов. - Также планируются и другие совместные разработки по цифровой ветеринарии и образовательным программам. В частности, в направлении автоматического планирования и хирургической навигации, производстве персонифицированных имплантов, экспресс-диагностики продуктов питания животных и мясомолочного сырья".