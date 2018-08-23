Руководитель РЭЦ в Самаре: "Аграриев региона ждут на зарубежных рынках"

В среду, 22 августа, на стратегической сессии "Новая жизнь села" в рамках секции "Экспорт в АПК" эксперты обсудили возможности реализации продукции самарских сельхозпроизводителей за рубеж.

Руководитель обособленного подразделения РЭЦ в Самаре Елена Плотнова отметила, что стратегическая сессия - это очень интересный формат, который подразумевает конструктивный диалог и реальный результат.

"Сейчас перед производителями стоят задачи наращивания несырьевого, неэнергетического экспорта, в том числе экспорта АПК. В рамках стратегической сессии мы обсудили с действующими экспортерами проблемы по выходу на зарубежные рынки, вопросы логистики, а также рассказали об услугах, которые они могут получить в Российском экспортном центре. Надеемся, что наши предприниматели будут держать курс не только на внутренний рынок, но и на экспорт. Их там очень ждут, но они должны быть сами готовы к экспорту, понимать, куда экспортировать, как подготовить товар. Вопросов много, они касаются как качества продукции, так и оформления документов", - прокомментировала Елена Плотнова.

Напомним, стратегическая сессия "Новая жизнь села" прошла в среду, 22 августа, в рамках работы над стратегией развития региона. Ранее в муниципалитетах прошло обсуждение планов развития каждого субъекта региона, теперь проходят областные сессии по блокам. Инициатором такого формата работы над стратегией развития Самарской области выступил Дмитрий Азаров.

Ранее в регионе уже состоялись стратегические сессии "Новое качество жизни", "Сбережение народа", "Кадровая стратегия - достояние региона", "Экономический прорыв. Цифровая экономика", "Малые города - большие возможности".