На ул. Советской Армии планируют отдать под развитие застроенную территорию площадью 2,2 га

Администрация Самары объявила аукцион на право развития участка площадью 2,2 га в Октябрьском районе - в границах ул. Советской Армии и 4-й просеки. Начальная стоимость участка установлена в размере 1 млн рублей.
На передаваемой под развитие территории расположено шесть объектов, подлежащих сносу, - дома №№ 276, 278, 280, 284, 286 и 288 по ул. Советской Армии. Победитель аукциона должен будет разработать проекты планировки и межевания участка, а также график освоения этой территории.
В течение пяти лет с момента заключения договора победителю аукциона также предстоит создать или приобрести и передать в муниципальную собственность помещения для граждан, которые будут выселены из квартир, предоставленных им в рамках договоров социального найма.
Договор с застройщиком планируется заключить на десять лет. За выполнение работ по развитию территории с отставанием от графика компания - победитель аукциона обязана будет выплачивать неустойку.
Последние комментарии
Почему не озвучена позиция дольщиков. Они являются полноправными инвесторами. Капиталстрой действует методами 90х. Если хотите быть объективными встретьтесь с дольщиками, они Вам больше расскажут.
Всё шикарно.Красиво.Амфитеатр можно было делать с учётом САЛЮТОВ.
Бедное культурное наследие Самары.
Ох как много еще таких объектов, но если следовать динамике ожидания дольщиков 14лет, то мою "Новую зарю" сдадут через 3 года, ну чтож, 11 лет ждем и 3 года выждем. Возлагаем надежды на господина Азарова!
Какие дома???Пока от остановки до Амбара дойдешь навозом провоняешь,ветер сильный постоянно!!!А к вечеру как будто трубу навозную открывают и весь навоз перед носом течет.Люди в этих домах должны с закрытыми окнами сидеть???Да еще и в английском стиле)))