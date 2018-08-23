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Строительство Строительство и недвижимость

На ул. Советской Армии планируют отдать под развитие застроенную территорию площадью 2,2 га

САМАРА. 23 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Администрация Самары объявила аукцион на право развития участка площадью 2,2 га в Октябрьском районе - в границах ул. Советской Армии и 4-й просеки. Начальная стоимость участка установлена в размере 1 млн рублей.

На передаваемой под развитие территории расположено шесть объектов, подлежащих сносу, - дома №№ 276, 278, 280, 284, 286 и 288 по ул. Советской Армии. Победитель аукциона должен будет разработать проекты планировки и межевания участка, а также график освоения этой территории.

В течение пяти лет с момента заключения договора победителю аукциона также предстоит создать или приобрести и передать в муниципальную собственность помещения для граждан, которые будут выселены из квартир, предоставленных им в рамках договоров социального найма.

Договор с застройщиком планируется заключить на десять лет. За выполнение работ по развитию территории с отставанием от графика компания - победитель аукциона обязана будет выплачивать неустойку.

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