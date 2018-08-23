Дмитрий Азаров принял участие в радиомосте с сельскими районами

В четверг, 23 августа, в эфире "Радио России Самара" выйдет запись радиомоста с жителями сельских районов, в котором принял участие глава региона Дмитрий Азаров.

Во время радиомоста обсуждались проблемы села, состояние регионального АПК, социальное развитие территорий, благоустройство, строительство школ и спорткомплексов.

Передача выйдет в эфир в 18:10.