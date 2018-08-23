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Международная конференция АО "Гипровостокнефть" — практическая составляющая и реальный опыт участников АО "Гипровостокнефть" предлагает присоединиться к конференции в режиме онлайн Собственником новокуйбышевской "Новы" стала Виктория Михельсон История газовой отрасли региона представлена на фотовыставке Росводресурсы скорректировали режим работы Жигулевской ГЭC

ТЭК Экономика и бизнес

В Самаре обсудили технологическое развитие и инфраструктуру нового поколения

САМАРА. 23 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Это были главные темы первого дня работы международной конференции "Комплексный инжиниринг в нефтегазодобыче: опыт, инновации, развитие". Докладчиками были предложены для обсуждения такие вопросы, как технологии и методы обустройства нефтегазовых месторождений, унификация и модуляризация систем сбора и подготовки нефти в условиях требований современных нормативно-технических документов.

Третий год подряд АО Гипровостокнефть проводит на самарской бизнес-площадке научно-практическую конференцию "Комплексный инжиниринг в нефтегазодобыче".

"Практика показала, что мы выбрали интересный формат, — отмечает Татьяна Сергеева, заместитель генерального директора по развитию АО "Гипровостокнефть". — Участники делятся лучшими практиками, обсуждают актуальные вопросы, ищут пути решения общих проблем. Но главный результат — это новые контакты".

Статистика говорит о растущем интересе к конференции со стороны зарубежных компаний, расширился и круг российских участников.

"На конференции АО "Гипровостокнефть" традиционно присутствуют очень интересные и перспективные компании, — делится впечатлениями первого дня Антон Смирнов, директор программ технологического развития ПАО "ГАЗПРОМ НЕФТЬ". — Общение с профессионалами расширяет горизонты мышления и помогает появлению интересных технических решений, которые чаще всего и рождаются в общении, спорах и в обмене мнениями".

Впереди еще два рабочих дня. Участников конференции ждут круглые столы, биржа контактов, стендовая секция и обсуждение тем по концептуальному проектированию и информационному моделированию.

Более подробно с программой конференции можно ознакомиться на сайте института http://www.gipvn.ru и с помощью мобильного приложения. Скачать мобильное приложение "Конференция Гипровостокнефть" можно в AppStore и Google Play. Для авторизации система может потребовать ввести электронный адрес пользователя. После этого любой желающий сможет стать заочным участником: познакомиться с программой, задать вопросы спикерам.

А присоединиться к участникам события можно и в режиме online. Трансляция события будет проводиться на сайте института http://www.gipvn.ru и на портале ВолгаНьюс.

Всю дополнительную информацию по мобильному приложению и трансляции можно будет найти на сайте организатора на странице мероприятия http://www.gipvn.ru/konf/k2018/.

Завершится конференция в эту пятницу.

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Последние комментарии

Илья Сердюк 21 марта 2018 11:07 Проект Самара-Авиагаза по цифровизации производства участвует в конкурсе на грант Российского научного фонда

Прошла экспертизу?

Павел Фирсов 17 марта 2018 17:14 Проект Самара-Авиагаза по цифровизации производства участвует в конкурсе на грант Российского научного фонда

Странно, но вот в этой рекламке про цифровую трансформацию "Росэнергоатома"(https://www.gazeta.ru/prcom/2018/03/05/11671897.shtml) от имени разработчика решений на базе SAP говорится, что IT-поддержка бизнес-процессов - как раз и есть один из элементов цифровизации экономики. :) Видимо, ребята, продвигающие SAP, совсем ничего не понимают в этой самой цифровой экономике. :)

Виталя Виталя 14 марта 2018 18:16 Проект Самара-Авиагаза по цифровизации производства участвует в конкурсе на грант Российского научного фонда

Для данных целей есть Sap. Айти поддержка бизнес процессов не есть идея цифровой экономики. Удивил, так удивил.

John Nameless 12 декабря 2017 07:41 Транснефть отказала "СамараТранснефть-Терминалу" в подключении к системе магистральных трубопроводов

очень странно

Игорь Алексеенко 21 августа 2017 15:05 Пять из 14 заправочных комплексов "Витязей" в Самаре перейдут под бренд "Лукойл"

Если сеть АЗС возглавил Олег Кирзунов, то пропала сеть АЗС...

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