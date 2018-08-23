В Сергиевском районе изнасиловали 79-летнюю женщину

В Сергиевском районе правоохранителям поступило сообщение о совершении насильственных действий сексуального характера в отношении 79-летней жительницы с. В.Орлянка. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.
На месте происшествия социальный работник, ухаживающий за пенсионеркой, рассказал полицейским, что, придя к той в очередной раз, узнал о нападении. По словам потерпевшей, нетрезвый злоумышленник проник в дом через приоткрытое окно. После совершения насильственных действий в отношении находившейся там пенсионерки мужчина скрылся.
По подозрению в совершении преступления задержали неоднократно судимого 45-летнего жителя Исаклинского района. В с. В.Орлянка он был в гостях у знакомых.
По статье "Изнасилование" возбудили уголовное дело. Подозреваемый арестован.
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У экс депутата нашли и ничего.
Такие показатели не радуют.
Ничего себе, нормально так поживилась. Моя сестра тоже неплохо лоханулась.. Взяла кредит на сайте микрозаймов https://bezotkaza.com ей выдали деньги, после ей позвонил "оператор" и попросил данные карты, чтобы проверить перечислили ли ей деньги и списали все деньги!!! вот так развели. не знаю правда замешана ли эта служба... доказать ничего не получилось
А куда ч.4 ст.131 УК РФ подевалась из обвинения? Хомяк сгрыз?
верно сказано, как пример, два дня спустя после пропажи это йдевочки, в москве тоже пропала девочка 5-ти лет из Ташкента, нашли.... РУССКИЙ парень изнасиловал, убил и расчленил ...так что Вы очень правы, национализм здесь не при чем....