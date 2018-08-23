В Сергиевском районе изнасиловали 79-летнюю женщину

В Сергиевском районе правоохранителям поступило сообщение о совершении насильственных действий сексуального характера в отношении 79-летней жительницы с. В.Орлянка. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

На месте происшествия социальный работник, ухаживающий за пенсионеркой, рассказал полицейским, что, придя к той в очередной раз, узнал о нападении. По словам потерпевшей, нетрезвый злоумышленник проник в дом через приоткрытое окно. После совершения насильственных действий в отношении находившейся там пенсионерки мужчина скрылся.

По подозрению в совершении преступления задержали неоднократно судимого 45-летнего жителя Исаклинского района. В с. В.Орлянка он был в гостях у знакомых.

По статье "Изнасилование" возбудили уголовное дело. Подозреваемый арестован.