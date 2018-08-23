Петербургское АО "Звезда-Энергетика" получит контроль над СПЗ

Петербургское АО "Звезда-Энергетика", производитель блочно-модульных электростанций, получит контроль над "Самарским подшипниковым заводом" (СПЗ).
Сделка должна стать результатом судебной тяжбы, участниками которой выступают "Звезда-Энергетика", СПЗ и татарстанский банк "Ак Барс", пишет rbc.ru.
В Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области поступил иск о банкротстве АО "Звезда-Энергетика", производителя блочно-модульных электростанций. Соответствующее заявление подал банк "Ак Барс". Сумма исковых требований составляет 630 млн рублей.
Как пояснили источнику в пресс-службе "Звезды-Энергетика", судебный спор связан с долгом ОАО "Самарский подшипниковый завод" (производит роликовые и шариковые подшипники) перед банком "Ак Барс", по которому петербургское предприятие выступало поручителем. В 2011 г. СПЗ взял у банка кредит в размере 1 млрд рублей.
Судебное разбирательство между татарстанским банком и СПЗ началось в 2017 году. "Ак Барс" подал иск о взыскании задолженности по кредитному договору. Соответчиками по делу выступали СПЗ, собственники петербургского Балтинвестбанка Александр Швидак и Вадим Егиазаров, а также "Звезда-Энергетика". Позднее СМИ сообщали о том, что банк отозвал иск к заводу на основании достигнутых договоренностей о реструктуризации долга предприятия перед банком.
В 2017 г. иск о банкротстве предприятия подало ООО "ЧМЗ-Урал". В апреле 2018 г. в отношении СПЗ было начато конкурсное производство. В августе СМИ сообщили об увольнении большинства сотрудников завода.
Текущая задолженность СПЗ перед банком, по словам представителя "Звезды-Энергетика", составляет 587 млн рублей.
"В данный момент ведутся переговоры для решения вопроса в досудебном порядке. По итогам встречи, состоявшейся 22 августа, достигнута договоренность о реструктуризации задолженности со снижением процентной ставки. Задолженность будет переуступлена АО "Звезда-Энергетика", с переводом всего бизнеса АО "СПЗ" на АО "Звезда-Энергетика", - пояснили в пресс-службе компании. Представитель компании добавил, что источником погашения задолженности перед банком станет выручка от деятельности СПЗ.
В банке "Ак Барс" отказались от комментариев.
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