Назначен новый начальник таможенного поста "Аэропорт Самара"

В середине июля вступил в должность новый начальник таможенного поста "Аэропорт Самара", капитан таможенной службы Антон Антонов.
Как сообщает пресс-служба Самарской таможни, ранее он занимал должность начальника отдела таможенного оформления и таможенного контроля №1 таможенного поста "АвтоВАЗ" Самарской таможни.
Службу в таможенных органах Антон Антонов начал в январе 2013 г. в должности инспектора отдела таможенного оформления и таможенного контроля таможенного поста "Морской порт Кавказ" Краснодарской таможни, впоследствии был переведен на Московский таможенный пост (ЦЭД) Московской таможни. С 2014 г. до перевода в 2017 г. в Самару, был назначен заместителем начальника отдела таможенного оформления и таможенного контроля Турухтанного таможенного поста Балтийской таможни.
Капитан таможенной службы Антонов имеет высшее экономическое образование, окончил Государственный университет управления в городе Москва.
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