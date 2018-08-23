Самарские следователи заняли седьмое место по стране

СУ СК по Самарской области рассказал о результатах работы своих сотрудников в первом полугодии 2018 года: они оказались на седьмом месте в общероссийской таблице ранжированности показателей следственных органов. По итогам первого полугодия 2017 г. они были на 16-м месте.
За шесть месяцев 2018 г. в СУ СК РФ по Самарской области поступило 6845 сообщений о преступлениях, возбуждено было 1403 уголовных дела по фактам, относящихся к компетенции ведомства. С учетом прошлогодних дел с начала 2018 г. в ведомстве расследовали уже 1486 преступлений.
100% раскрываемость фиксируется по уголовным делам об убийствах, нанесении тяжких увечий, повлекших смерть, изнасилованиях, развращении несовершеннолетних.
Что касается детской преступности, то самарские следователи закончили 59 уголовных дел, где подозреваемыми проходят несовершеннолетние: в том числе двое - по статье "Убийство", трое - по статье "Причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть", 32 дела о кражах, восемь наркопреступлений и по одному делу о сексуальном насилии и экстремизме.
В отношении несовершеннолетних совершено 73 уголовных преступления, что на 9,9% меньше, чем за первое полугодие 2017 года.
Последние комментарии
У экс депутата нашли и ничего.
Такие показатели не радуют.
Да хоть триллион рублей взыскания! Однако всё это фантазмагория, никто ни у кого ничего взыскивать не будет (тем более если у обвиняемого таких денег нет). Через полгода приставы составляют акт о невозможности взыскания, и усё, Гриня, ку-ку... иди домой. А народ-то думает, ох как его нагрели!
А облсуду надо бы не своих знакомых привлекать на присяжные, а простых граждан по списку.
Сразу говорю - дадут год, который отбыт в СИЗо (день за полтора), и следовательно - выпустить из зала суда немедленно. Да здравствует свобода!