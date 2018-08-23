Самарские следователи заняли седьмое место по стране

СУ СК по Самарской области рассказал о результатах работы своих сотрудников в первом полугодии 2018 года: они оказались на седьмом месте в общероссийской таблице ранжированности показателей следственных органов. По итогам первого полугодия 2017 г. они были на 16-м месте.

За шесть месяцев 2018 г. в СУ СК РФ по Самарской области поступило 6845 сообщений о преступлениях, возбуждено было 1403 уголовных дела по фактам, относящихся к компетенции ведомства. С учетом прошлогодних дел с начала 2018 г. в ведомстве расследовали уже 1486 преступлений.

100% раскрываемость фиксируется по уголовным делам об убийствах, нанесении тяжких увечий, повлекших смерть, изнасилованиях, развращении несовершеннолетних.

Что касается детской преступности, то самарские следователи закончили 59 уголовных дел, где подозреваемыми проходят несовершеннолетние: в том числе двое - по статье "Убийство", трое - по статье "Причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть", 32 дела о кражах, восемь наркопреступлений и по одному делу о сексуальном насилии и экстремизме.

В отношении несовершеннолетних совершено 73 уголовных преступления, что на 9,9% меньше, чем за первое полугодие 2017 года.