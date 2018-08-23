В Пестравском районе молодого мужчину подозревают в изнасиловании шестилетней падчерицы

В Пестравском районе 30-летний мужчина стал фигурантом уголовного дела о сексуальном насилии над несовершеннолетней.

По данным источника в правоохранительных органах, жертве преступления всего шесть лет. Инцидент произошел 20 августа, рано утром, в с. Малоархангельском по месту проживания девочки. В совершении преступления подозревают ее отчима.

22 августа после проведения проверки в региональном Следственном комитете возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 131 УК РФ "Изнасилование потерпевшей, не достигшей 14 лет", санкции которой предусматривают от 12 до 20 лет лишения свободы.