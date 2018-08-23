В Пестравском районе молодого мужчину подозревают в изнасиловании шестилетней падчерицы

В Пестравском районе 30-летний мужчина стал фигурантом уголовного дела о сексуальном насилии над несовершеннолетней.
По данным источника в правоохранительных органах, жертве преступления всего шесть лет. Инцидент произошел 20 августа, рано утром, в с. Малоархангельском по месту проживания девочки. В совершении преступления подозревают ее отчима.
22 августа после проведения проверки в региональном Следственном комитете возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 131 УК РФ "Изнасилование потерпевшей, не достигшей 14 лет", санкции которой предусматривают от 12 до 20 лет лишения свободы.
Последние комментарии
У экс депутата нашли и ничего.
Такие показатели не радуют.
Ничего себе, нормально так поживилась. Моя сестра тоже неплохо лоханулась.. Взяла кредит на сайте микрозаймов https://bezotkaza.com ей выдали деньги, после ей позвонил "оператор" и попросил данные карты, чтобы проверить перечислили ли ей деньги и списали все деньги!!! вот так развели. не знаю правда замешана ли эта служба... доказать ничего не получилось
А куда ч.4 ст.131 УК РФ подевалась из обвинения? Хомяк сгрыз?
верно сказано, как пример, два дня спустя после пропажи это йдевочки, в москве тоже пропала девочка 5-ти лет из Ташкента, нашли.... РУССКИЙ парень изнасиловал, убил и расчленил ...так что Вы очень правы, национализм здесь не при чем....