В Промышленном районе Самары произошла серия нападений на женщин, трое в больнице

Вечером 22 августа в Промышленном районе Самары произошла серия нападений на женщин. Полиции пока известно о трех случаях, все жертвы оказались в больнице.
Первое нападение произошло примерно в 21:00 у дома №145 на Московском шоссе. Неизвестный ударил 49-летнюю женщину тупым предметом по голове, после чего забрал ее сумку с документами, деньгами и картами. Сотрудницу больницы им. Пирогова госпитализировали с закрытой черепно-мозговой травмой и сотрясением головного мозга.
Второе нападение произошло через полчаса рядом с тем же местом. 71-летняя пенсионерка от сильного удара по голове впала в кому. Сейчас она находится в больнице, у нее также была похищена дамская сумка.
Последнее из известных силовикам преступлений было совершено около 23:30 у дома №127 на Московском шоссе, нападению подверглась 52-летняя продавщица из ТЦ "Парк Хаус", в травмами головы и без сумочки она очутилась в больнице.
Действия неизвестного преступника были квалифицированы по ч. 2 ст. 162 УК РФ ("Разбой с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия").
Теперь полиция пытается установить личность подозреваемого. Также, возможно, количество жертв преступника увеличится.
Последние комментарии
У экс депутата нашли и ничего.
Такие показатели не радуют.
Ничего себе, нормально так поживилась. Моя сестра тоже неплохо лоханулась.. Взяла кредит на сайте микрозаймов https://bezotkaza.com ей выдали деньги, после ей позвонил "оператор" и попросил данные карты, чтобы проверить перечислили ли ей деньги и списали все деньги!!! вот так развели. не знаю правда замешана ли эта служба... доказать ничего не получилось
А куда ч.4 ст.131 УК РФ подевалась из обвинения? Хомяк сгрыз?
верно сказано, как пример, два дня спустя после пропажи это йдевочки, в москве тоже пропала девочка 5-ти лет из Ташкента, нашли.... РУССКИЙ парень изнасиловал, убил и расчленил ...так что Вы очень правы, национализм здесь не при чем....