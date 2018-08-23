В Промышленном районе Самары произошла серия нападений на женщин, трое в больнице

Вечером 22 августа в Промышленном районе Самары произошла серия нападений на женщин. Полиции пока известно о трех случаях, все жертвы оказались в больнице.

Первое нападение произошло примерно в 21:00 у дома №145 на Московском шоссе. Неизвестный ударил 49-летнюю женщину тупым предметом по голове, после чего забрал ее сумку с документами, деньгами и картами. Сотрудницу больницы им. Пирогова госпитализировали с закрытой черепно-мозговой травмой и сотрясением головного мозга.

Второе нападение произошло через полчаса рядом с тем же местом. 71-летняя пенсионерка от сильного удара по голове впала в кому. Сейчас она находится в больнице, у нее также была похищена дамская сумка.

Последнее из известных силовикам преступлений было совершено около 23:30 у дома №127 на Московском шоссе, нападению подверглась 52-летняя продавщица из ТЦ "Парк Хаус", в травмами головы и без сумочки она очутилась в больнице.

Действия неизвестного преступника были квалифицированы по ч. 2 ст. 162 УК РФ ("Разбой с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия").

Теперь полиция пытается установить личность подозреваемого. Также, возможно, количество жертв преступника увеличится.