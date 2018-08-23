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Транспорт и связь Экономика и бизнес

Tele2 поможет школьникам стать популярными блогерами

САМАРА. 23 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Мобильный оператор Tele2 предлагает практичные и модные решения для школьников в разгар подготовки к новому учебному году. Родители могут купить детям хороший смартфон по выгодной цене и получить кешбэк, а сами школьники — пройти онлайн-курс от одного из топовых блогеров YouTube.

К 1 сентября Tele2 запустила во всех регионах присутствия акцию Back2School под слоганом "Нравится детям, выгодно взрослым". В это время родители ищут для своего ребенка практичное решение — недорогой, но модный и стильный смартфон. Tele2 избавляет их от хлопот и предлагает 4G-устройство по приемлемой цене. По акции можно приобрести смартфоны Tele2, Apple, Samsung, Sony, Honor, Huawei, LG, Meizu, Nokia, Xiaomi, ZTE.

Поскольку современные школьники активны в Сети, оператор подготовил бонусы для пользователей тарифов "Мой онлайн" и "Мой онлайн+". При покупке 4G-смартфона абоненты первого тарифа получают кешбэк 500 р., второго — 1000 р. Таким образом, кешбэк превышает размер месячной абонентской платы.

Современные школьники охотно проводят время за просмотром роликов на YouTube и хорошо знают популярных блогеров. Так как многие из них мечтают вести свой блог, Tele2 предлагает покупателям 4G-смартфона по-настоящему желанный подарок. Это доступ на полгода к онлайн-урокам от известного видеоблогера Anny May. Ведущая YouTube-канала с 4,7 млн подписчиками расскажет, как создать интересный блог и сделать его популярным.

Для просмотра онлайн-уроков юный абонент Tele2 получит SMS со ссылкой на видеохостинг и пароль. Перейдя по ссылке, начинающий блогер увидит список обучающих роликов от Anny May. Чтобы посетить виртуальный мастер-класс, нужно только открыть плеер и ввести пароль. Проект Back2School стартовал 20 августа и продлится до 17 сентября. Подробнее об акции по ссылке.

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............ ни чего не понятно ! зачем демонтаж ?

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А почему 21 век по-прежнему привлекается к госзаказу, если работы, выполненные в 2015-17 гг. - сплошной брак? Пр-т Карла Маркса, кольцо XXII партсъезда и Стара-Загоры. Кстати, а года три-четыре назад Ново-Вокзальную не 21 век ремонтировал?

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