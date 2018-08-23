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АО "Транснефть - Приволга" ввело в эксплуатацию новую котельную на ЛПДС "Красный Яр"

САМАРА. 23 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
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АО "Транснефть - Приволга" ввело в промышленную эксплуатацию новую котельную на линейной производственно-диспетчерской станции (ЛПДС) "Красный Яр" Волгоградского районного нефтепроводного управления (РНУ).

Фото: предоставлено АО "Транснефть – Приволга"

Новая котельная общей мощностью 4 МВт предназначена для теплоснабжения производственных объектов ЛПДС "Красный Яр". Котельная блочно-модульного исполнения производства завода "Транснефтемаш" (входит в структуру АО "Транснефть - Верхняя Волга") полностью автоматизирована.

Новая котельная, в отличие от старой теплоцентрали, проработавшей 25 лет и имевшей аналоговое управление режимами работы, оснащена микропроцессорной системой автоматического управления технологическими процессами и имеет модульные горелочные устройства с плавной регулировкой режимов горения. Новая система позволяет точно регулировать качественную подачу теплоносителя в общую тепловую сеть, что при сохранившейся нагрузке экономит котельно-печное топливо, уменьшает выбросы вредных веществ (продуктов горения) в атмосферу. При одинаковой производительности новая котельная потребляет меньше электроэнергии на собственные нужды.

В рамках строительства новой котельной на площадке ЛПДС "Красный Яр" были смонтированы блок-бокс теплоцентрали, топливные емкости, прожекторная мачта, совмещенная кабельная эстакада. К котельной подведены и новые коммуникации: силовые кабельные линии, кабели автоматизации и сигнализации, водопровод, топливопровод, канализация.

Произведена замена части тепловой сети ЛПДС, в частности трубная развязка, идущая от теплоцентрали до тепловых сетей зданий и сооружений станции. Новые тепловые сети имеют современное теплоизоляционное покрытие — пенополиуретан и защитную оболочку из оцинкованной стали. Такое исполнение тепловой изоляции тепловых сетей имеет большую прочность и плотность по сравнению с изоляцией старой тепловой сети. Котельная оснащена водогрейными котлами, работающими на нефти, при этом дизельное топливо предусмотрено как резервное. Котлы для котельной, а также большая часть комплектующих произведены на российских предприятиях.

Строительство котельной на ЛПДС "Красный Яр" выполнено в рамках программы технического перевооружения и реконструкции АО "Транснефть - Приволга". Ввод котельной в эксплуатацию внесет существенный вклад в повышение энергоэффективности предприятия, позволит снизить затраты на теплоснабжение производственных объектов.

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