В Самаре пройдет внеочередной этап распределения свободных мест в детских садах

В связи с открытием нового детского сада №2 в микрорайоне Крутые Ключи (ул. Мира, 9), 30 августа в Самаре пройдет распределение свободных мест в муниципальных детских садах. Об этом сообщают в администрации города.

Для успешного проведения этой процедуры департамент образования Самары рекомендует родителям проверить данные, указанные в заявлении в автоматизированной информационной системе "Автоматизированная система управления региональной системой образования" (модуль "Е-услуги. Образование"). Подробную информацию можно получить на сайте городской администрации.