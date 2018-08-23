На полигоне "Рощинский" пройдет военно-технический форум "Армия-2018"

На территории Рощинского военного полигона с 24 по 26 августа пройдет международный военно-технический форум "Армия-2018".
В рамках форума все желающие смогут посетить выставку вооружения, военной и специальной техники, стрелкового и холодного оружия, военного снаряжения и боевой экипировки, исторического стрелкового оружия, а также ознакомиться с экспозицией походного музея Дома офицеров Самарского гарнизона "Боевая летопись Краснознаменного Центрального военного округа".
Гостям покажут огневые и ходовые возможности средств вооружения, военной и специальной техники, стрелкового оружия.
Военный комиссариат Самарской области организует пункт отбора военнослужащих для прохождения военной службы по контракту.
Время работы форума: ежедневно с 11:00 до 15:00.
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Министерство Обороны вначале удосужтесь проезвести проверку и устранить давно пора все недостатки по подачи чистои воды питьевои,надоело травится ТЕХНИЧЕСКОИ ВОДОИ,так как необходимо построить новые насосные,а Жителям говорят что нет ДЕНЕГ у МИН ОБ и Администрации ВОЛЖСКОГО РАИОНА,Прокуратура не реагирует на жалобы Жителеи,Роспотребнадзор отказывается произвести проверку,так это ведомство МИН ОБ,Отопительный сезон не известно воооообще как ов будет,порывы по всему периметру городка,крыши кровли домов так и не отремонтировали вообще не в одном доме,и в домах аварииных в том числе.Напрашивается вопрос кому лапшу на уши вешают???????
На комиссии Виталий выразил желание отдать долг Родине в войсках специального назначения или воздушно-десантных войсках. По решению призывной комиссии молодой человек пройдет службу в ВДВ.а попал в пехоту
"Как сообщил Шойгу ria.ru, внезапная проверка боеготовности войск никак не связана с событиями на Украине, однако, по его словам, учения будут проводиться на границе РФ". случайное совпадение..
Вы лучше квартиры ветеранам отремонтируйте. Это и будет лучшим памятником.
Идея кадетства—дело хорошее и нужное, но почему наша СОШ № 170 одела своих ребятишек в форму ВВКО? Ведь наставники в кадетском корпусе при школе отказались от идеи казачества.