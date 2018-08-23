На полигоне "Рощинский" пройдет военно-технический форум "Армия-2018"

На территории Рощинского военного полигона с 24 по 26 августа пройдет международный военно-технический форум "Армия-2018".

В рамках форума все желающие смогут посетить выставку вооружения, военной и специальной техники, стрелкового и холодного оружия, военного снаряжения и боевой экипировки, исторического стрелкового оружия, а также ознакомиться с экспозицией походного музея Дома офицеров Самарского гарнизона "Боевая летопись Краснознаменного Центрального военного округа".

Гостям покажут огневые и ходовые возможности средств вооружения, военной и специальной техники, стрелкового оружия.

Военный комиссариат Самарской области организует пункт отбора военнослужащих для прохождения военной службы по контракту.

Время работы форума: ежедневно с 11:00 до 15:00.