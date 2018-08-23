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Экология Общество

Прокуратура потребовала прекратить сброс загрязненных сточных вод в реку Сок

САМАРА. 23 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
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По иску Самарской межрайонной природоохранной прокуратуры Красноярский районный суд обязал МУП "Жилкомсервис" и администрацию Красноярского района прекратить сброс сточных вод в реку Сок. В них была превышена предельно допустимая концентрация загрязняющих веществ.

Прокуратура выявила факт сверхнормативного загрязнения реки Сок сточными водами, отводимыми МУП "Жилкомсервис" от пос. Новосемейкино. В составе сточных вод обнаружили повышенное содержание железа, фосфатов, хлоридов, нефтепродуктов и других загрязняющих веществ.

В связи с этим прокуратура подала иск в суд об обязании прекратить сброс с превышением допустимой концентрации загрязняющих веществ.

Суд удовлетворил требования прокуратуры в полном объеме. Решение суда в законную силу не вступило.

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