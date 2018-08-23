Прокуратура потребовала прекратить сброс загрязненных сточных вод в реку Сок

По иску Самарской межрайонной природоохранной прокуратуры Красноярский районный суд обязал МУП "Жилкомсервис" и администрацию Красноярского района прекратить сброс сточных вод в реку Сок. В них была превышена предельно допустимая концентрация загрязняющих веществ.
Прокуратура выявила факт сверхнормативного загрязнения реки Сок сточными водами, отводимыми МУП "Жилкомсервис" от пос. Новосемейкино. В составе сточных вод обнаружили повышенное содержание железа, фосфатов, хлоридов, нефтепродуктов и других загрязняющих веществ.
В связи с этим прокуратура подала иск в суд об обязании прекратить сброс с превышением допустимой концентрации загрязняющих веществ.
Суд удовлетворил требования прокуратуры в полном объеме. Решение суда в законную силу не вступило.
Последние комментарии
А можно за сети уголовную ответственность ввести?
Полезное дело! И хорошо, что все участвуют.
Поедят,а не победят,прошу прощения.
Штрафы,уголовные дела,изъятая рыба...Ладно хоть расстрел ни разу не применялся.А вообще кто-нибудь читал правила рыболовства?Советую,увлекательное занятие.По этим правилам на воду пришёл, уже что-нибудь нарушил.
Ну теперь хоть рыбы вдоволь победят,бедные