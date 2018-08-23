В субботу на ул. Куйбышева пройдет карнавальное шествие с цветочными платформами

В выходные 25 и 26 августа ул. Куйбышева в Самаре вновь станет пешеходной. Жителей и гостей города приглашают провести время в компании творческих коллективов.

Культурно-развлекательная программа на 25 августа:

13:00 - в рамках Фестиваля цветов от пл. Революции по ул. Куйбышева до Струковского сада пройдет карнавальное шествие. Впервые в составе шествия проедут цветочные платформы, оформленные флористами Самары, Санкт-Петербурга и Казани. В пешей колонне примут участие костюмированные персонажи, группа барабанных шоу, жители города в тематических "цветочных" костюмах.

Струковский сад украсят тысячи цветов, на открытой эстраде и в летнем театре выступят джазовые и эстрадные исполнители, свои номера представят хореографические школы города, состоится конкурс лучших "цветочных" костюмов, флористический шоу-показ. Также на площадке "Цветочное панно" пройдет литературная программа, посвященная 150-летию Максима Горького.

Гости смогут увидеть уникальный перфоманс фестиваля "Пластилиновый дождь". Для маленьких участников фестиваля будет работать площадка "Волшебная страна".

Фестиваль цветов в Струковском саду начнется в 12:00. Основные мероприятия продлятся до 18:00, концертная программа в летнем театре - до 19:30.

15:00 - Самарский областной художественный музей приглашает на стремительный "Арт-Шаг в авангард". На площадке перед входом в здание музея (ул. Куйбышева, 92) представят выставку живописных работ и коллекцию одежды "Авангард - революция в искусстве" Любови Егоровой, проект Цифрового музея "Передвижники.РФ" и "Музей на кончиках пальцев" - 3D-модели шедевров авангарда из коллекции СОХМ.

16:00-17:30 - Художественный музей представит проект "Музейный скетч", в рамках которого посетители узнают об истории музея, декоративном оформлении музейных интерьеров, музейных экспонатов и смогут сделать оригинальный скетч.

16:00-19:00 - Самарская областная детская библиотека организует интерактивную площадку "Чтение в фокусе" на ул. Куйбышева в районе публичной библиотеки. Гостей мероприятия ждут флешмоб "Я на обложке книги", рисунок на асфальте, а также игры, загадки и викторины, посвященные героям детских книг.

16:00 - ЦРК "Художественный" организует работу фотовыставки "Виват, кино России!" и фотозону перед входом в кинотеатр. Музыкальное сопровождение - лауреат всероссийских и областных конкурсов Стефания Маренич (саксофон).

17:00-18:00 - пройдет выступление танцевальной студии ETHNIC STUDIO в стиле "Трайбл" под руководством участника областных и всероссийских танцевальных фестивалей Александры Пушновой, а также мастер-класс для всех желающих освоить стиль "Трайбл".

18:00 - с оригинальной программой выступит коллектив "Магия танца" под руководством Татьяны Михайловны Каюковой. В 20:30 пройдет световое шоу от Школы поинга C.L.A.Y.

18:00-21:00 - Централизованная система детских библиотек Самары в сквере "Три вяза" (ул. Куйбышева/ул. Некрасовская) приглашает гостей на викторину "Ах, Самара-городок" и посетить мастер-классы "Самара пазл", "Любимый книжный персонаж" (рисунок на воздушном шаре) и "Книжная закладка".

19:00-21:00 - выступление группы "Джаз Вояж", муниципального концертного духового оркестра (ул. Куйбышева, 68/70).

19:00-21:00 - экскурсия по улице Дворянской от Самарской публичной библиотеки (ул. Куйбышева, 95).

19:00-21:00 - Самарский литературный музей им. М.Горького, филиал "Горький Центр" приглашает посетить пешеходную экскурсию "Литературная Самара" и принять участие в проекте "Читатель в городе" - презентации "Книжной лавки" (ул. Куйбышева, 113).

19:00-21:00 - творческая программа в кафе Coffe-Cake (ул. Куйбышева, 84).

19:30-22:00 - шоу бразильских барабанов от школы "Самбара" (пересечение с ул. Красноармейской).

19:30-22:00 - выступление танцевального коллектива "Бруклин" от школы танцев "Бруклин" (пересечение с ул. Ленинградской).

19:30-23:00 - выступление танцевального коллектива Dance& Live от студии танцев Dance& Live (ул. Куйбышева, 95).

19:30-23:00 - Выступление танцевального коллектива "Та-Ис".