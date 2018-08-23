В субботу на ул. Куйбышева пройдет карнавальное шествие с цветочными платформами

В выходные 25 и 26 августа ул. Куйбышева в Самаре вновь станет пешеходной. Жителей и гостей города приглашают провести время в компании творческих коллективов.
Культурно-развлекательная программа на 25 августа:
13:00 - в рамках Фестиваля цветов от пл. Революции по ул. Куйбышева до Струковского сада пройдет карнавальное шествие. Впервые в составе шествия проедут цветочные платформы, оформленные флористами Самары, Санкт-Петербурга и Казани. В пешей колонне примут участие костюмированные персонажи, группа барабанных шоу, жители города в тематических "цветочных" костюмах.
Струковский сад украсят тысячи цветов, на открытой эстраде и в летнем театре выступят джазовые и эстрадные исполнители, свои номера представят хореографические школы города, состоится конкурс лучших "цветочных" костюмов, флористический шоу-показ. Также на площадке "Цветочное панно" пройдет литературная программа, посвященная 150-летию Максима Горького.
Гости смогут увидеть уникальный перфоманс фестиваля "Пластилиновый дождь". Для маленьких участников фестиваля будет работать площадка "Волшебная страна".
Фестиваль цветов в Струковском саду начнется в 12:00. Основные мероприятия продлятся до 18:00, концертная программа в летнем театре - до 19:30.
15:00 - Самарский областной художественный музей приглашает на стремительный "Арт-Шаг в авангард". На площадке перед входом в здание музея (ул. Куйбышева, 92) представят выставку живописных работ и коллекцию одежды "Авангард - революция в искусстве" Любови Егоровой, проект Цифрового музея "Передвижники.РФ" и "Музей на кончиках пальцев" - 3D-модели шедевров авангарда из коллекции СОХМ.
16:00-17:30 - Художественный музей представит проект "Музейный скетч", в рамках которого посетители узнают об истории музея, декоративном оформлении музейных интерьеров, музейных экспонатов и смогут сделать оригинальный скетч.
16:00-19:00 - Самарская областная детская библиотека организует интерактивную площадку "Чтение в фокусе" на ул. Куйбышева в районе публичной библиотеки. Гостей мероприятия ждут флешмоб "Я на обложке книги", рисунок на асфальте, а также игры, загадки и викторины, посвященные героям детских книг.
16:00 - ЦРК "Художественный" организует работу фотовыставки "Виват, кино России!" и фотозону перед входом в кинотеатр. Музыкальное сопровождение - лауреат всероссийских и областных конкурсов Стефания Маренич (саксофон).
17:00-18:00 - пройдет выступление танцевальной студии ETHNIC STUDIO в стиле "Трайбл" под руководством участника областных и всероссийских танцевальных фестивалей Александры Пушновой, а также мастер-класс для всех желающих освоить стиль "Трайбл".
18:00 - с оригинальной программой выступит коллектив "Магия танца" под руководством Татьяны Михайловны Каюковой. В 20:30 пройдет световое шоу от Школы поинга C.L.A.Y.
18:00-21:00 - Централизованная система детских библиотек Самары в сквере "Три вяза" (ул. Куйбышева/ул. Некрасовская) приглашает гостей на викторину "Ах, Самара-городок" и посетить мастер-классы "Самара пазл", "Любимый книжный персонаж" (рисунок на воздушном шаре) и "Книжная закладка".
19:00-21:00 - выступление группы "Джаз Вояж", муниципального концертного духового оркестра (ул. Куйбышева, 68/70).
19:00-21:00 - экскурсия по улице Дворянской от Самарской публичной библиотеки (ул. Куйбышева, 95).
19:00-21:00 - Самарский литературный музей им. М.Горького, филиал "Горький Центр" приглашает посетить пешеходную экскурсию "Литературная Самара" и принять участие в проекте "Читатель в городе" - презентации "Книжной лавки" (ул. Куйбышева, 113).
19:00-21:00 - творческая программа в кафе Coffe-Cake (ул. Куйбышева, 84).
19:30-22:00 - шоу бразильских барабанов от школы "Самбара" (пересечение с ул. Красноармейской).
19:30-22:00 - выступление танцевального коллектива "Бруклин" от школы танцев "Бруклин" (пересечение с ул. Ленинградской).
19:30-23:00 - выступление танцевального коллектива Dance& Live от студии танцев Dance& Live (ул. Куйбышева, 95).
19:30-23:00 - Выступление танцевального коллектива "Та-Ис".
Последние комментарии
Предположение не есть распоряжение. Но памятник надо сохранить на деле.
Сохранение культурного наследия, дело хорошее. Правда зависит от многого.
Опять какая то Легенда? Мало известных фирм? Длящаяся работа на объекте напрягает((
Может и озеро уже частное? Странновато.
Молодца! Хорошее начало!