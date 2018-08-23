В выходные в Самарской области ожидается теплая погода без осадков

По сведению Гидрометцентра России, в третьей декаде августа средняя температура воздуха ожидается на 2°C выше среднего многолетнего значения.

В пятницу, 24 августа, малооблачно, без осадков. Температура воздуха ночью составит 4 ... 9°C, днем 20 ... 25°C. Ветер северо-западный 5-10 м/с.

В субботу, 25 августа, ожидается переменная облачность без осадков. В ночные часы температура воздуха составит 7 ... 12°C, днем 22 ... 27°C. Ветер северо-западный 4-9 м/с.

Такая же погода ожидается и в воскресенье, 26 августа.