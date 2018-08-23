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Экология Общество

В выходные в Самарской области ожидается теплая погода без осадков

САМАРА. 23 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
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По сведению Гидрометцентра России, в третьей декаде августа средняя температура воздуха ожидается на 2°C выше среднего многолетнего значения.

В пятницу, 24 августа, малооблачно, без осадков. Температура воздуха ночью составит 4 ... 9°C, днем 20 ... 25°C. Ветер северо-западный 5-10 м/с.

В субботу, 25 августа, ожидается переменная облачность без осадков. В ночные часы температура воздуха составит 7 ... 12°C, днем 22 ... 27°C. Ветер северо-западный 4-9 м/с.

Такая же погода ожидается и в воскресенье, 26 августа.

Гид потребителя

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Полезное дело! И хорошо, что все участвуют.

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Поедят,а не победят,прошу прощения.

Андрей Вербин 26 февраля 2018 10:40 Самарский рыбнадзор изъял 80 килограммов незаконно пойманной рыбы

Штрафы,уголовные дела,изъятая рыба...Ладно хоть расстрел ни разу не применялся.А вообще кто-нибудь читал правила рыболовства?Советую,увлекательное занятие.По этим правилам на воду пришёл, уже что-нибудь нарушил.

Андрей Вербин 25 февраля 2018 14:25 Самарский рыбнадзор изъял 80 килограммов незаконно пойманной рыбы

Ну теперь хоть рыбы вдоволь победят,бедные

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