Средний размер ипотечного кредита в Самарской области за год вырос на 9,8%. Если по итогам второго квартала 2017 г. он составлял 1,6 млн руб., то по итогам второго квартала 2018 г. — уже 1,9 млн рублей. Такие данные по итогам собственного исследования опубликовало Национальное бюро кредитных историй (НКБИ).

По данным НКБИ, самарский регион занял 26 место в ТОП-40 регионов с самым большим размером ипотеки.

В целом во втором квартале 2018 г. средний размер ипотечного кредита в стране вырос на 7,1% (или на 142,8 тыс. руб.) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 2,2 млн руб. (во втором квартале 2017 г. — 2,01 млн рублей).

При этом самая значительная динамика роста среднего размера ипотечного кредита во втором квартале 2018 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года зафиксирована в Республике Татарстан (+15,4%), Волгоградской (+14,4%) и Саратовской (+13,4%) областях, а также в Республике Башкортостан (+13,0%) и Кировской области (+11,4%). В то же время в ряде регионов средний размер ипотечного кредита сократился, в том числе в Ямало-Ненецком АО (-2,9%), Воронежской области (-1,7%), Хабаровском крае (-1,4%), Иркутской (-1%) и Тюменской (без ХМАО и ЯНАО) (-0,7%) областях. В Москве и Санкт-Петербурге данный показатель вырос на 4,5% и 2,5% соответственно.

Самое большое значение среднего размера ипотечного кредита во 2 квартале 2018 года зафиксировано в Москве (4,6 млн руб.), Московской области (3,4 млн руб.), Ямало-Ненецком АО (2,7 млн руб.), Санкт-Петербурге (2,7 млн руб.) и Республике Саха (Якутия) (2,5 млн руб.). В свою очередь самый низкий показатель среднего размера ипотечного кредита отмечен в Челябинской (1,4 млн руб.) и Кемеровской (1,5 млн руб.) областях, Алтайском крае (1,5 млн руб.), Вологодской области (1,5 млн руб.) и Удмуртской Республике (1,6 млн рублей).

"Ипотечное кредитование растет как по количеству и суммам выдаваемых кредитов на покупку жилья, так и по их среднему размеру, — говорит генеральный директор НБКИ Александр Викулин. — В настоящее время жилищное кредитование, по сути, является одним из основных "драйверов" роста всего розничного кредитования. При этом в числе главных причин роста ипотеки — улучшение банками условий кредитования. Прежде всего, речь идет о снижении процентных ставок и первоначального взноса по ипотечным кредитам. О более "либеральном" подходе банков к жилищному кредитованию свидетельствует и наблюдаемый нами постоянно растущий в последнее время уровень одобрения ипотечных заявок граждан. Важно также отметить, что сейчас активность проявляют не только кредиторы, но и граждане со стабильно высокими доходами и хорошей кредитной историей, которые, как правило, предпочитают приобретать более "дорогую" недвижимость".