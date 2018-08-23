В доме на ул. 22-го Партсъезда в Самаре горела кабина лифта

В четверг, 23 августа, в 17:46, в Центр управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о пожаре в доме по ул. 22-го Партсъезда в Промышленном районе. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.

На месте происшествия горела кабина лифта на площади 3 кв. м. Девять человек, используя три спецмашины, полностью ликвидировали пожар в 17:57.

Данных о пострадавших нет. Причина пожара и ущерб устанавливаются.

Кстати, по данным оперативных структур, лифт горел в доме № 35 по ул. 22-го Партсъезда.