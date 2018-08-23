В доме на ул. 22-го Партсъезда в Самаре горела кабина лифта

В четверг, 23 августа, в 17:46, в Центр управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о пожаре в доме по ул. 22-го Партсъезда в Промышленном районе. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.
На месте происшествия горела кабина лифта на площади 3 кв. м. Девять человек, используя три спецмашины, полностью ликвидировали пожар в 17:57.
Данных о пострадавших нет. Причина пожара и ущерб устанавливаются.
Кстати, по данным оперативных структур, лифт горел в доме № 35 по ул. 22-го Партсъезда.
Последние комментарии
Вот это подонок. Поджег дом, что бы получить новое жилье. А детей зачем сжигать нужно было!!! Наверно еще и детские пособия с мамашей пропивали скоты!!!
Удивительно, что по документам минвата негорючий материал. По факту очень горючий. Класс Г3. Страшно представить, что было бы если она дошла до применения в утеплении жилого дома или торгового центра. Здание-факел?
человекек не сгорел а зодахнупся
Такая издевка читается в вашем тексте "горели оконные рамы на площади два кв. м. " А то, что эти оконные рамы находились в 17-ти этажном доме и что чувствовали люди, которые в нем живут вам не интересно?! Нужно сказать спасибо оперативности пожарных, а не ерничать. Интересно как бы вы отреагировали и что написали, если бы это случилось в вашем доме, под вашим балконом, в 4 часа утра?!
Как никто не пострадал? А я слышал, что связали и избили охранника, и теперь он лежит в больнице. Может, уточните?