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Губернатор Власть и политика

В Самаре еще 300 обманутых дольщиков получили квартиры

САМАРА. 23 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
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В четверг, 23 августа, глава региона Дмитрий Азаров вручил жильцам дома по ул. Димитрова, 14 символический ключ: объект, который еще недавно входил в перечень проблемных, получил разрешение на ввод в эксплуатацию.

Фото: Юлия Рубцова

Впервые постановление правительства об исключении дома из списка проблемных было принято еще в 2014 году. Однако проблема решена не была. Например, супруги Александр и Алина Эккерт купили в этом доме однокомнатную квартиру в ипотеку в 2016 году.

"Когда брали квартиру, в доме достраивались последние этажи, думали, все быстро будет. А пришлось ждать более двух лет", - рассказал Александр.

Жилье супруги выбирали поближе к выезду из города, так как часто ездят в область к родственникам, понравилась и планировка квартиры. Сегодня их дочери Милане 4 года, поэтому наличие рядом детского сада и школы тоже было немаловажным фактором при выборе этого дома.

В ожидании квартиры супругам пришлось снимать жилье, при этом продолжая выплачивать ипотеку. Теперь все эти проблемы позади.

"Сегодня нам даже не до конца верится, что дом сдан, и мы еще не почувствовали всю прелесть обладания собственным жильем", - поделилась переживаниями Алина.

Поздравляя жильцов дома с новосельем, Дмитрий Азаров отметил: "Все наши договоренности, достигнутые в последние месяцы, исполняются. Мы с вами в июне договорились, что в течение лета дом будет введен в эксплуатацию. Мы смогли вместе с вами отработать так, чтобы добиться результата, поэтому 300 семей получат свои квартиры".

Глава региона особо поблагодарил жильцов за их активную позицию: "Добиться результата мы могли только вместе. Ваш контроль, ваша энергия - все это предопределило успех. Этот объект завершен, и еще один дом исключен из перечня проблемных на территории Самарской области и города Самары".

Дмитрий Азаров выразил уверенность в том, что проблемы по объектам долевого строительства, накопившиеся в регионе в последнее время, будут решаться, работа будет продолжена. Глава региона пообещал, что будет и впредь уделять пристальное внимание проблемным объектам, а темп удовлетворения прав обманутых дольщиков, введения новых объектов в строй, который регион набрал в последние месяцы, будет сохраняться. Ведь люди ждут своих квартир зачастую более 10 лет, их терпение, что называется, на пределе.

"Я надеюсь, что это ваше ощущение единства, команды сохранится и в дальнейшем, - подчеркнул глава региона, - когда вы вместе будете жить в этом доме, когда вы вместе будете наводить порядок на прилегающей территории, когда вы будете выдвигать новые идеи на благо родного города и региона и, конечно, на благо своих семей и своих детей, при поддержке муниципальной и региональной власти реализовывать их".

Глава региона выразил благодарность застройщику - директору ООО "Радамира" Алексею Козлову: "Все договоренности, которых мы достигли, выполнены. Это будет хорошим заделом для дальнейшей совместной работы. Безусловно, тем предпринимателям, которые держат слово, мы будем создавать приоритетные условия для развития".

Слова благодарности прозвучали и в адрес руководителя Государственной инспекции строительного надзора Самарской области Владимира Захарина, который в кратчайшие сроки нашел точные технические решения, что было очень непросто по данному объекту, а также в адрес специалистов минстроя региона.

Также присутствовавший на встрече с жителями зампред совета при губернаторе по вопросам стратегического развития Самарской области Александр Хинштейн отметил тот факт, что в последние годы Самарская область вышла в лидеры в Приволжском федеральном округе по количеству проблемных объектов долевого строительства.

"Но мы видим, как ситуация начала меняться, и сегодняшнее событие - не единичное, - сказал Александр Хинштейн. - Оно служит свидетельством иного, нового системного подхода к решению проблем обманутых дольщиков на территории региона. Мы ушли от лакировки действительности, от того, чтобы рапортовать о несуществующих успехах и замазывать существующие проблемы. Ответственная власть умеет держать свое слово. Значит, перечень долгостроев на территории Самарской области будет сокращаться, и сокращаться кардинально".

Гид потребителя

Последние комментарии

Анатолий Илларионов 04 июля 2018 14:11 Улица Куйбышева до конца лета по выходным поработает в пешеходном режиме

Идея хорошая. Я был в Таганроге (давно правда), там транспорт на выходные направляли в обход главной улицы и она становилась пешеходной. Нужно, правда, обязательно знать мнение местных жителей, с одной стороны транспорт не будет шуметь, а с другой стороны будет неудобство куда-то добраться. Хотя, кварталы в городе узкие и дойти до соседней улицы не составляет проблем. Одной Ленинградской мало для Самары, конечно.

Любовь Минакова 30 июня 2018 17:45 Дмитрий Азаров: "Нам нельзя потерять профессиональные спортивные команды"

Д. Азаров говорит конечно правильно! Как и деятели Кремля!!! Однако пока не будет в Самарском регионе посадок с названием их фамилий , работающих в Обл Думе и Правительстве , в городской власти и властях районов, где заседают ставленники Меркушкина и продолжают работать на свой карман а также красиво пиариться, сделать намеченное Будет Архи Сложно!!!!

Владимир Герасимов 25 мая 2018 06:48 Самарская область и Хабаровский край договорились о сотрудничестве

Надо вернуться к прямому воздушному сообщению между Самарой и Хабаровском. Один-два раза в неделю будет уже хорошо.Перед 1991г самолёт летал ежедневно, плюс ежедневный рейс на Владивосток и летом вводились дополнительные рейсы. На маршруте был Ту-154Б-2 с двумя промежуточными посадками(Новосибирск,Иркутск). Центр Среднего Повольжья будет связан напрямую с центром Дальнего Востока.

Честный Человек 11 апреля 2018 05:24 Дмитрий Азаров: "Нам нельзя потерять профессиональные спортивные команды"

Пора заканчивать воровство в бюджете! Выделяются десятки миллиардов рублей НЕ на строительство дорог, детских садов и не на поддержку населения области, а на неких людей, которые не работают, ничего полезного для общества не делают, а занимаются собой, своим остатком, профанацией футбола и хоккея! Живут за счёт бюджета! Некоторые участники этого мероприятия являются вообще иностранцами! Детских секций для развития фитбола и спорта вообще не стало - либо за большие деньги (для родителей)!!!При этом большинство выделяемых денег разворовывается чиновниками, коррупционерами в виде откатов, а для этих... деньги есть в бюджете!??? Деяния Меркушкина ещё долго будут сказываться на нас и нашей области! ХВАТИТ ВОРОВАТЬ! ЗАРАБАТЫВАЙТЕ САМИ! НЕ ИСПЫТЫВАЙТЕ ТЕРПЕНИЕ ЛЮДЕЙ НА ШЕЕ КОТОРЫХ ВЫ ПАРАЗИТИРУЕТЕ!!!

Владимир Гуляев 10 апреля 2018 10:10 Дмитрий Азаров отклонил закон о снятии ограничений на работу "разливаек"

Значит у Аэарова есть мозги, в отличии от депутатов Самарской думы.

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