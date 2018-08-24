В Тольятти мужчина получил обширные ожоги от удара током в трансформаторной будке

В четверг, 23 августа, около 10:00, по предварительным данным, 25-летний мужчина получил удар током в трансформаторной будке на шлюзах. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в оперативных структурах.

Предположительно, кроме электротравмы у пострадавшего были обширные ожоги около 50% кожи. Вызванные врачи тольяттинской службы "03" оказали мужчине помощь на месте и увезли его в лечебное учреждение.