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Государство и Бизнес Экономическая политика

Федеральная программа "Ты - предприниматель" продолжает набор участников на осенний курс

САМАРА. 24 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самарской области федеральная программа "Ты - предприниматель" реализуется при поддержке правительства Самарской области и является одним из действенных инструментов поддержки и развития молодежного предпринимательства.

В регионе программа существует с 2015 г. и представлена в четырех городах: Самаре, Тольятти, Чапаевске и Сызрани. За четыре года более чем 4000 человек успешно прошли обучение, открыли собственное дело и продолжают развивать свой бизнес.

Для бесплатного участия в программе "Ты - предприниматель" необходимо подать заявку до 26 августа. Образовательная программа стартует в сентябре 2018 года.

Программа состоит из образовательного курса (два месяца), консультаций от опытных предпринимателей, мастер-классов региональных и федеральных спикеров, а также полезных знакомств и нетворкинга.

В течение этого времени студенты программы узнают, где взять деньги на развитие проекта, какова аудитория проекта и как заставить говорить о вашем бизнесе весь город. Бонус-программа познакомит студентов с потенциальными партнерами, заказчиками и инвесторами. Участие в программе - бесплатное.

Условия участия просты:

▪ Возраст от 18 до 30 лет.

▪ Идея проекта или готовый бизнес. Регистрация на обучение по ссылке - http://molpred63.ru/requests/ Подробнее: http://molpred63.ru/istorii-uspeha/

Гид потребителя

Последние комментарии

Дмитрий Игнатьев 26 апреля 2016 09:52 Налоговая взыскивает НДФЛ с директора ГК "Град", купившего на деньги компании валюту

Мужика понять можно, тема идеальная, заработать на квартирах и ещё раз на курсе валют за счёт дольщиков. В принципе, он ничего криминального не сделал. Он же вообще не присвоил же эти деньги! По-ходу проблемы сейчас даже и у олигархов стали. Некоторые по другому делают, чтобы как-то живую денежку получить. Например, можно заметить, что в самарских санаториях сейчас странные акции стали. Снижают на 20% стоимость путевок, если приходишь с "живыми" деньгами. Видимо, это связано с увеличением стоимости "обнала" (говорят до 10-12%), из за чего приходится за нал продавать путёвки ниже их рентабельности. Что дальше будет... .

Папа Римский 15 декабря 2014 09:27 Правительство региона будет искать инвестора для достройки высотки на пл. Урицкого

Нашли когда искать!

Thought Mind 01 сентября 2014 21:07 Самарская область вошла в топ-3 регионов с лучшими условиями для ведения бизнеса

бизнесмены об этом знают?

Thought Mind 30 августа 2014 13:25 Руководитель "Гарантийного фонда поддержки предпринимательства" Михаил Герасимов покинул свой пост

ГУП СО "Гарантийный фонд поддержки предпринимательства Самарской области" закончил 2013 год с колоссальным убытком. Объем потерянных средств в Волжском социальном банке составил около 0,8 млрд рублей

Владимир Сверкалов 03 февраля 2014 17:44 Возле застройки "Кошелев-проекта" может появиться индустриальный парк

Индустриальный парк «Преображенка» http://sv-bob.livejournal.com/581064.html

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