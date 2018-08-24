Федеральная программа "Ты - предприниматель" продолжает набор участников на осенний курс

В Самарской области федеральная программа "Ты - предприниматель" реализуется при поддержке правительства Самарской области и является одним из действенных инструментов поддержки и развития молодежного предпринимательства.
В регионе программа существует с 2015 г. и представлена в четырех городах: Самаре, Тольятти, Чапаевске и Сызрани. За четыре года более чем 4000 человек успешно прошли обучение, открыли собственное дело и продолжают развивать свой бизнес.
Для бесплатного участия в программе "Ты - предприниматель" необходимо подать заявку до 26 августа. Образовательная программа стартует в сентябре 2018 года.
Программа состоит из образовательного курса (два месяца), консультаций от опытных предпринимателей, мастер-классов региональных и федеральных спикеров, а также полезных знакомств и нетворкинга.
В течение этого времени студенты программы узнают, где взять деньги на развитие проекта, какова аудитория проекта и как заставить говорить о вашем бизнесе весь город. Бонус-программа познакомит студентов с потенциальными партнерами, заказчиками и инвесторами. Участие в программе - бесплатное.
Условия участия просты:
▪ Возраст от 18 до 30 лет.
▪ Идея проекта или готовый бизнес. Регистрация на обучение по ссылке - http://molpred63.ru/requests/ Подробнее: http://molpred63.ru/istorii-uspeha/
Последние комментарии
Мужика понять можно, тема идеальная, заработать на квартирах и ещё раз на курсе валют за счёт дольщиков. В принципе, он ничего криминального не сделал. Он же вообще не присвоил же эти деньги! По-ходу проблемы сейчас даже и у олигархов стали. Некоторые по другому делают, чтобы как-то живую денежку получить. Например, можно заметить, что в самарских санаториях сейчас странные акции стали. Снижают на 20% стоимость путевок, если приходишь с "живыми" деньгами. Видимо, это связано с увеличением стоимости "обнала" (говорят до 10-12%), из за чего приходится за нал продавать путёвки ниже их рентабельности. Что дальше будет... .
Нашли когда искать!
бизнесмены об этом знают?
ГУП СО "Гарантийный фонд поддержки предпринимательства Самарской области" закончил 2013 год с колоссальным убытком. Объем потерянных средств в Волжском социальном банке составил около 0,8 млрд рублей
Индустриальный парк «Преображенка» http://sv-bob.livejournal.com/581064.html