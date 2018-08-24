Федеральная программа "Ты - предприниматель" продолжает набор участников на осенний курс

В Самарской области федеральная программа "Ты - предприниматель" реализуется при поддержке правительства Самарской области и является одним из действенных инструментов поддержки и развития молодежного предпринимательства.

В регионе программа существует с 2015 г. и представлена в четырех городах: Самаре, Тольятти, Чапаевске и Сызрани. За четыре года более чем 4000 человек успешно прошли обучение, открыли собственное дело и продолжают развивать свой бизнес.

Для бесплатного участия в программе "Ты - предприниматель" необходимо подать заявку до 26 августа. Образовательная программа стартует в сентябре 2018 года.

Программа состоит из образовательного курса (два месяца), консультаций от опытных предпринимателей, мастер-классов региональных и федеральных спикеров, а также полезных знакомств и нетворкинга.

В течение этого времени студенты программы узнают, где взять деньги на развитие проекта, какова аудитория проекта и как заставить говорить о вашем бизнесе весь город. Бонус-программа познакомит студентов с потенциальными партнерами, заказчиками и инвесторами. Участие в программе - бесплатное.

Условия участия просты:

▪ Возраст от 18 до 30 лет.

▪ Идея проекта или готовый бизнес. Регистрация на обучение по ссылке - http://molpred63.ru/requests/ Подробнее: http://molpred63.ru/istorii-uspeha/