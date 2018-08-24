АО "Транснефть - Приволга" осуществило выпуск молоди стерляди в реку Медведица на территории Волгоградской области. Мальки рыбы были выращены искусственным способом из икринок. Всего в реку было выпущено более 95,5 тысяч штук рыбы ценной породы средней штучной навеской более 1,5 грамма.

Экологическое мероприятие проводилось в соответствии с требованиями природоохранного законодательства в присутствии представителей Азово-Черноморского территориального управления Росрыболовства.

В сентябре в рамках компенсационных мероприятий по восстановлению биоразнообразия водных объектов в Саратовское и Сорочинское водохранилища, а также в реку Медведица будет выпущено 11 485 штук стерляди, 8 474 штук толстолобика и 32 620 штук сазана.

Выпуск молоди рыб является важной составляющей природоохранной деятельности АО "Транснефть - Приволга". Предприятие ежегодно направляет значительные средства на сохранение фауны больших и малых водоемов зоны присутствия объектов нефтепроводной инфраструктуры. Объем выпуска молоди сазана, толстолобика, стерляди, вырезуба в водоемы Азово-Черноморского и Волжско-Каспийского рыбохозяйственных бассейнов за период 2013–2017 гг. составил свыше 5,3 млн штук.