АО "Транснефть - Приволга" осуществило выпуск молоди стерляди в реку Медведица на территории Волгоградской области. Мальки рыбы были выращены искусственным способом из икринок. Всего в реку было выпущено более 95,5 тысяч штук рыбы ценной породы средней штучной навеской более 1,5 грамма.
Экологическое мероприятие проводилось в соответствии с требованиями природоохранного законодательства в присутствии представителей Азово-Черноморского территориального управления Росрыболовства.
В сентябре в рамках компенсационных мероприятий по восстановлению биоразнообразия водных объектов в Саратовское и Сорочинское водохранилища, а также в реку Медведица будет выпущено 11 485 штук стерляди, 8 474 штук толстолобика и 32 620 штук сазана.
Выпуск молоди рыб является важной составляющей природоохранной деятельности АО "Транснефть - Приволга". Предприятие ежегодно направляет значительные средства на сохранение фауны больших и малых водоемов зоны присутствия объектов нефтепроводной инфраструктуры. Объем выпуска молоди сазана, толстолобика, стерляди, вырезуба в водоемы Азово-Черноморского и Волжско-Каспийского рыбохозяйственных бассейнов за период 2013–2017 гг. составил свыше 5,3 млн штук.
Последние комментарии
очень странно
нужно добавить, что 2,8 млн тонн нефти - это только то, что добывается в Самарской области, всего РИТЭК добывает около 10 млн тонн.
Куда смотрит УФАС? Нефть дешевеет, а бензин только и делает, что дорожает. Президент давал явные указания разобраться с ценами на топливо, поначалу они конечно упали, но за последний месяц подросли на 1р.
В самарской области столько НПЗ, что мы должны с такой ценой на нефть получать самый дешёвый бензин в России, а не в ПФО.
и спарку надо работать эффективнее