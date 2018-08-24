На "Самара Арене" пройдет Всероссийский фестиваль дворового спорта

В субботу, 25 августа, на стадионе "Самара Арена" пройдет III Всероссийский фестиваль дворового спорта. Планируется, что общее количество участников и зрителей составит более 5 тыс. человек.
Мероприятие проводится при поддержке правительства России в рамках реализации Концепции наследия чемпионата мира по футболу ФИФА 2018 в России.
В фестивале примут участие заместитель председателя правительства РФ Ольга Голодец, министр спорта РФ Павел Колобков, трехкратная олимпийская чемпионка и десятикратная чемпионка мира Ирина Роднина, председатель комитета Государственной думы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дегтярев и другие депутаты госдумы. Также приглашены спортивные федерации, известные спортсмены.
В программе фестиваля запланированы проведение соревнований по девяти видам спорта, сдача нормативов комплекса ГТО, культурно-образовательные мероприятия, круглые столы с презентациями лучших региональных практик, награждение победителей.
Также состоится финал десятого юбилейного турнира по футболу среди дворовых команд "Лето с футбольным мячом", в котором примут участие 24 команды мальчиков и девочек со всей Самарской области.
Перед началом торжественного открытия, а также во время проведения соревнований при входе на стадион будет организована специальная зона для гостей и болельщиков, где будут установлены интерактивные развлекательные площадки, пройдут мастер-классы с привлечением известных тренеров, ветеранов и игроков ФК "Крылья Советов", показательные выступления, конкурсы, фотозона с послами ЧМ по футболу.
Торжественное открытие фестиваля состоится в 10:00. На основном поле стадиона перед участниками выступят лучшие творческие и музыкальные коллективы области, а также пройдет масштабный флешмоб-разминка под руководством Ирины Родниной.
Также в рамках фестиваля запланировано проведение круглых столов с участием депутатов ГД РФ, известных спортсменов и тренеров из субъектов Российской Федерации на темы развития детского спорта, с презентациями региональных проектов и обменом лучшими практиками.
Последние комментарии
Интересно, какую поддержку оказало Министерство спорта? Рогожинскую прислали речь задвинуть ))). Если бы министерство на великах проехало и, вообще, на работу на них ездить стало, был бы респект и пример для подражания. Лучше про них не упоминали, показуха, да и только.
Хочется только поаплодировать Администрации Сергиевского района. если бы во всех муниципалитетах создавались такие условия и такая поддержка спортсменов, возможно, и наркомания у нас не процветала, и на Олимпиадах серьезное представительство самарцев было... Так что респект Сергеевску. Завидую белой завистью.
повышение? к Сызрани-2003 и ФК "Лада"?
Про 12 площадок—это я знаю, а вот идея с двухуровневым ледовым дворцом—сегодня, похоже, первый раз была озвучена.
финал, конечно, был уныл... лучше б киргизы в финал вышли. они повеселей играли.