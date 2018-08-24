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На "Самара Арене" пройдет Всероссийский фестиваль дворового спорта

САМАРА. 24 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
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В субботу, 25 августа, на стадионе "Самара Арена" пройдет III Всероссийский фестиваль дворового спорта. Планируется, что общее количество участников и зрителей составит более 5 тыс. человек.

Мероприятие проводится при поддержке правительства России в рамках реализации Концепции наследия чемпионата мира по футболу ФИФА 2018 в России.

В фестивале примут участие заместитель председателя правительства РФ Ольга Голодец, министр спорта РФ Павел Колобков, трехкратная олимпийская чемпионка и десятикратная чемпионка мира Ирина Роднина, председатель комитета Государственной думы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дегтярев и другие депутаты госдумы. Также приглашены спортивные федерации, известные спортсмены.

В программе фестиваля запланированы проведение соревнований по девяти видам спорта, сдача нормативов комплекса ГТО, культурно-образовательные мероприятия, круглые столы с презентациями лучших региональных практик, награждение победителей.

Также состоится финал десятого юбилейного турнира по футболу среди дворовых команд "Лето с футбольным мячом", в котором примут участие 24 команды мальчиков и девочек со всей Самарской области.

Перед началом торжественного открытия, а также во время проведения соревнований при входе на стадион будет организована специальная зона для гостей и болельщиков, где будут установлены интерактивные развлекательные площадки, пройдут мастер-классы с привлечением известных тренеров, ветеранов и игроков ФК "Крылья Советов", показательные выступления, конкурсы, фотозона с послами ЧМ по футболу.

Торжественное открытие фестиваля состоится в 10:00. На основном поле стадиона перед участниками выступят лучшие творческие и музыкальные коллективы области, а также пройдет масштабный флешмоб-разминка под руководством Ирины Родниной.

Также в рамках фестиваля запланировано проведение круглых столов с участием депутатов ГД РФ, известных спортсменов и тренеров из субъектов Российской Федерации на темы развития детского спорта, с презентациями региональных проектов и обменом лучшими практиками.

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Последние комментарии

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М С 09 декабря 2014 07:45 В Сергиевске отметили победу ФК "Сергиевск" в первенстве МФС "Приволжье"

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